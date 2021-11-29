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Краснодарский край
https://ria.ru/20211129/sdelki-1761344248.html
На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках
На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках - РИА Новости, 29.11.2021
На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках
Предприниматели Кубани с начала текущего года увеличили число экспортных сделок на международных электронных площадках в 30 раз, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:21
2021-11-29T20:21
краснодарский край
экономика
технологии
вениамин кондратьев
российский экспортный центр
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Предприниматели Кубани с начала текущего года увеличили число экспортных сделок на международных электронных площадках в 30 раз, сообщает администрация региона."Во время пандемии Центр поддержки экспорта региона стал проводником бизнеса на международные электронные площадки. В 2020 году на них заключили сделки на 635 тысяч долларов, в этом году сумма выросла в 30 раз – до 19,5 миллионов. Это большое подспорье, особенно для начинающих предпринимателей, действенный инструментарий, который позволяет выходить на зарубежные рынки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона пояснил, что на базе Центра предприниматели могут получить широкий спектр услуг: от первичных консультаций до налаживания контактов с потенциальными партнерами, участия в международных выставках и приемах иностранных делегаций.Представитель Российского экспортного центра Ксения Тагирова отметила, что Центр поддержки экспорта в регионе показывает хорошие результаты. "Благодаря совместной работе многие предприниматели края получают поддержку, в том числе и Российского экспортного центра, выходят на международные рынки. Будем и дальше развивать наше сотрудничество, тем более, что с каждым годом кубанская продукция становится все более востребованной", - отметила Тагирова.Как добавил глава Центра поддержки экспорта Кубани Роман Воротников, созданная в крае инфраструктура позволяет привлекать федеральное софинансирование и проводить мероприятия для поставщиков.
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экономика, технологии, вениамин кондратьев, российский экспортный центр
20:21 29.11.2021
 
На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках

На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках в 30 раз

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Предприниматели Кубани с начала текущего года увеличили число экспортных сделок на международных электронных площадках в 30 раз, сообщает администрация региона.
"Во время пандемии Центр поддержки экспорта региона стал проводником бизнеса на международные электронные площадки. В 2020 году на них заключили сделки на 635 тысяч долларов, в этом году сумма выросла в 30 раз – до 19,5 миллионов. Это большое подспорье, особенно для начинающих предпринимателей, действенный инструментарий, который позволяет выходить на зарубежные рынки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Глава региона пояснил, что на базе Центра предприниматели могут получить широкий спектр услуг: от первичных консультаций до налаживания контактов с потенциальными партнерами, участия в международных выставках и приемах иностранных делегаций.
Представитель Российского экспортного центра Ксения Тагирова отметила, что Центр поддержки экспорта в регионе показывает хорошие результаты. "Благодаря совместной работе многие предприниматели края получают поддержку, в том числе и Российского экспортного центра, выходят на международные рынки. Будем и дальше развивать наше сотрудничество, тем более, что с каждым годом кубанская продукция становится все более востребованной", - отметила Тагирова.
Как добавил глава Центра поддержки экспорта Кубани Роман Воротников, созданная в крае инфраструктура позволяет привлекать федеральное софинансирование и проводить мероприятия для поставщиков.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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Краснодарский крайЭкономикаТехнологииВениамин КондратьевРоссийский экспортный центр
 
 
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