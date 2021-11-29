https://ria.ru/20211129/sdelki-1761344248.html

На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках

На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках - РИА Новости, 29.11.2021

На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках

Предприниматели Кубани с начала текущего года увеличили число экспортных сделок на международных электронных площадках в 30 раз, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:21

2021-11-29T20:21

2021-11-29T20:21

краснодарский край

экономика

технологии

вениамин кондратьев

российский экспортный центр

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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Предприниматели Кубани с начала текущего года увеличили число экспортных сделок на международных электронных площадках в 30 раз, сообщает администрация региона."Во время пандемии Центр поддержки экспорта региона стал проводником бизнеса на международные электронные площадки. В 2020 году на них заключили сделки на 635 тысяч долларов, в этом году сумма выросла в 30 раз – до 19,5 миллионов. Это большое подспорье, особенно для начинающих предпринимателей, действенный инструментарий, который позволяет выходить на зарубежные рынки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона пояснил, что на базе Центра предприниматели могут получить широкий спектр услуг: от первичных консультаций до налаживания контактов с потенциальными партнерами, участия в международных выставках и приемах иностранных делегаций.Представитель Российского экспортного центра Ксения Тагирова отметила, что Центр поддержки экспорта в регионе показывает хорошие результаты. "Благодаря совместной работе многие предприниматели края получают поддержку, в том числе и Российского экспортного центра, выходят на международные рынки. Будем и дальше развивать наше сотрудничество, тем более, что с каждым годом кубанская продукция становится все более востребованной", - отметила Тагирова.Как добавил глава Центра поддержки экспорта Кубани Роман Воротников, созданная в крае инфраструктура позволяет привлекать федеральное софинансирование и проводить мероприятия для поставщиков.

https://ria.ru/20211127/natsproekty-1760995002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, вениамин кондратьев, российский экспортный центр