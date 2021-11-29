https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761230375.html

У суда в Тбилиси происходят стычки сторонников Саакашвили с полицией

У суда в Тбилиси происходят стычки сторонников Саакашвили с полицией - РИА Новости, 29.11.2021

У суда в Тбилиси происходят стычки сторонников Саакашвили с полицией

Перепалки происходят между правоохранителями и демонстрантами у Тбилисского городского суда, где идет процесс над бывшим президентом Михаилом Саакашвили,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:39

2021-11-29T11:39

2021-11-29T11:39

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Перепалки происходят между правоохранителями и демонстрантами у Тбилисского городского суда, где идет процесс над бывшим президентом Михаилом Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сотрудники правоохранительных органов Грузии применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, собравшихся у здания суда в Тбилиси.Сторонники Саакашвили перекрыли прилегающий суду проспект, в результате чего образовалась огромная автомобильная пробка. Полиция пытается восстановить движение, призывая демонстрантов разойтись.За неподчинение полиции правоохранители задержали бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/saakashvili-1761211752.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили