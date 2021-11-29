https://ria.ru/20211129/roskomnadzor-1761320306.html

Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов

Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов - РИА Новости, 29.11.2021

Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов

Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов, почти все - на структуры "Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:55

2021-11-29T17:55

2021-11-29T17:55

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

иноагенты

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов, почти все - на структуры "Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пресс-служба напомнила, что материалы СМИ-иноагента должны распространяться в России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать аудиторию о том, что эти материалы "преследуют интересы других государств"."Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 920 протоколов", - говорится в релизе.Практически все из них, 910 из 320, пришлись на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (и его гендиректора) - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.Из них 390 протоколов - по части 1, 455 - по части 2 и 65 по части 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ.Еще два протокола составлено в отношении ООО "Пасми" и его генерального директора по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ.Остальные восемь протоколов касаются The Insider SIA*, "Чешское информационное агентство "Medium-Orient"*, ИА "Росбалт-Медиа" и лично "Верзилова П.Ю.*, Баданина Р.С.*, Карезиной И.П.*, Пономарева Л.А.* и Петрова С.Ю*"."Суд первой инстанции рассмотрел 781 дело и назначил штрафы: на "РСЕ/РС" штрафов на общую сумму 334,8 миллиона рублей; на ООО "Пасми" 500 тысяч рублей, на Пономарева Л.А.* - 10 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.

https://ria.ru/20211126/reestr-1760983691.html

https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html

https://ria.ru/20211125/memorial-1760678870.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, иноагенты