Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/roskomnadzor-1761320306.html
Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов
Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов - РИА Новости, 29.11.2021
Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов
Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов, почти все - на структуры "Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:55
2021-11-29T17:55
происшествия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_0f53554359efcbebd1ed6005f244a344.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов, почти все - на структуры "Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пресс-служба напомнила, что материалы СМИ-иноагента должны распространяться в России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать аудиторию о том, что эти материалы "преследуют интересы других государств"."Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 920 протоколов", - говорится в релизе.Практически все из них, 910 из 320, пришлись на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (и его гендиректора) - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.Из них 390 протоколов - по части 1, 455 - по части 2 и 65 по части 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ.Еще два протокола составлено в отношении ООО "Пасми" и его генерального директора по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ.Остальные восемь протоколов касаются The Insider SIA*, "Чешское информационное агентство "Medium-Orient"*, ИА "Росбалт-Медиа" и лично "Верзилова П.Ю.*, Баданина Р.С.*, Карезиной И.П.*, Пономарева Л.А.* и Петрова С.Ю*"."Суд первой инстанции рассмотрел 781 дело и назначил штрафы: на "РСЕ/РС" штрафов на общую сумму 334,8 миллиона рублей; на ООО "Пасми" 500 тысяч рублей, на Пономарева Л.А.* - 10 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
https://ria.ru/20211126/reestr-1760983691.html
https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html
https://ria.ru/20211125/memorial-1760678870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_ce6a3a0e05980b7d7b9417250fcef1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, иноагенты
17:55 29.11.2021
 
Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов

Роскомнадзор в 2021 году составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов, почти все - на структуры "Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Пресс-служба напомнила, что материалы СМИ-иноагента должны распространяться в России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать аудиторию о том, что эти материалы "преследуют интересы других государств".
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 21:37
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика*
"Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 920 протоколов", - говорится в релизе.
Практически все из них, 910 из 320, пришлись на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (и его гендиректора) - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.
Из них 390 протоколов - по части 1, 455 - по части 2 и 65 по части 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ.
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 16:18
"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора
Еще два протокола составлено в отношении ООО "Пасми" и его генерального директора по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ.
Остальные восемь протоколов касаются The Insider SIA*, "Чешское информационное агентство "Medium-Orient"*, ИА "Росбалт-Медиа" и лично "Верзилова П.Ю.*, Баданина Р.С.*, Карезиной И.П.*, Пономарева Л.А.* и Петрова С.Ю*".
"Суд первой инстанции рассмотрел 781 дело и назначил штрафы: на "РСЕ/РС" штрафов на общую сумму 334,8 миллиона рублей; на ООО "Пасми" 500 тысяч рублей, на Пономарева Л.А.* - 10 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 12:08
Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"*
 
ПроисшествияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россияиноагенты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Лента новостейМолния
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ