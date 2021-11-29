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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761302600.html
Названы самые популярные авианаправления этой осени
Названы самые популярные авианаправления этой осени - РИА Новости, 29.11.2021
Названы самые популярные авианаправления этой осени
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:49
2021-11-29T17:49
туризм
санкт-петербург
сочи
симферополь
краснодар
москва
новости - туризм
туту.ру
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру.Лидером стала Москва, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда ехал каждый десятый респондент. В среднем слетать в Северную столицу можно за 5 620 рублей.Сочи замыкает тройку популярных осенних направлений по России, с долей почти семь процентов и стоимостью в 4 846 рублей за билет в одну сторону. Также в пятерку вошли перелеты в Симферополь и Краснодар.По данным аналитиков, снижение среднего чека за авиапутешествия в топ-5 самых популярных городов составило от десяти до 16 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом.
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санкт-петербург
сочи
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краснодар
москва
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санкт-петербург, сочи, симферополь, краснодар, москва, новости - туризм, туту.ру, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
17:49 29.11.2021
 
Названы самые популярные авианаправления этой осени

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями этой осени у россиян

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру.
Лидером стала Москва, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда ехал каждый десятый респондент. В среднем слетать в Северную столицу можно за 5 620 рублей.
Сочи замыкает тройку популярных осенних направлений по России, с долей почти семь процентов и стоимостью в 4 846 рублей за билет в одну сторону. Также в пятерку вошли перелеты в Симферополь и Краснодар.
По данным аналитиков, снижение среднего чека за авиапутешествия в топ-5 самых популярных городов составило от десяти до 16 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом.
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ТуризмСанкт-ПетербургСочиСимферопольКраснодарМоскваНовости - ТуризмТуту.руТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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