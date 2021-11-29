https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761302600.html
Названы самые популярные авианаправления этой осени
Названы самые популярные авианаправления этой осени - РИА Новости, 29.11.2021
Названы самые популярные авианаправления этой осени
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:49
2021-11-29T17:49
2021-11-29T17:49
туризм
санкт-петербург
сочи
симферополь
краснодар
москва
новости - туризм
туту.ру
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру.Лидером стала Москва, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда ехал каждый десятый респондент. В среднем слетать в Северную столицу можно за 5 620 рублей.Сочи замыкает тройку популярных осенних направлений по России, с долей почти семь процентов и стоимостью в 4 846 рублей за билет в одну сторону. Также в пятерку вошли перелеты в Симферополь и Краснодар.По данным аналитиков, снижение среднего чека за авиапутешествия в топ-5 самых популярных городов составило от десяти до 16 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом.
https://ria.ru/20211111/puteshestviya-1758542574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, сочи, симферополь, краснодар, москва, новости - туризм, туту.ру, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Названы самые популярные авианаправления этой осени
Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями этой осени у россиян
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру.
Лидером стала Москва, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда ехал каждый десятый респондент. В среднем слетать в Северную столицу можно за 5 620 рублей.
Сочи замыкает тройку популярных осенних направлений по России, с долей почти семь процентов и стоимостью в 4 846 рублей за билет в одну сторону. Также в пятерку вошли перелеты в Симферополь и Краснодар.
По данным аналитиков, снижение среднего чека за авиапутешествия в топ-5 самых популярных городов составило от десяти до 16 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом.