https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761302600.html

Названы самые популярные авианаправления этой осени

Названы самые популярные авианаправления этой осени - РИА Новости, 29.11.2021

Названы самые популярные авианаправления этой осени

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:49

2021-11-29T17:49

2021-11-29T17:49

туризм

санкт-петербург

сочи

симферополь

краснодар

москва

новости - туризм

туту.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574991588_88:425:2973:2048_1920x0_80_0_0_e7c3f1ccd500a5f231483aa8bdc8ee24.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью, сообщает Туту.ру.Лидером стала Москва, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда ехал каждый десятый респондент. В среднем слетать в Северную столицу можно за 5 620 рублей.Сочи замыкает тройку популярных осенних направлений по России, с долей почти семь процентов и стоимостью в 4 846 рублей за билет в одну сторону. Также в пятерку вошли перелеты в Симферополь и Краснодар.По данным аналитиков, снижение среднего чека за авиапутешествия в топ-5 самых популярных городов составило от десяти до 16 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом.

https://ria.ru/20211111/puteshestviya-1758542574.html

санкт-петербург

сочи

симферополь

краснодар

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, сочи, симферополь, краснодар, москва, новости - туризм, туту.ру, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь