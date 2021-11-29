https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761206760.html

Названы условия посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

Названы условия посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 29.11.2021

Названы условия посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

В Вологодской области назвали требования для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, сообщают власти региона. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:06

2021-11-29T11:06

2021-11-29T11:06

туризм

вологодская область

великий устюг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. В Вологодской области назвали требования для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, сообщают власти региона."Волшебник — персонаж возрастной, да и эпидобстановка обязывает: гости должны иметь сертификат с QR-кодом вакцинированного или переболевшего или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа", — отметили в соцсетях администрации.Отмечается, что организованные детские группы из других регионов встретиться с Дедом Морозом в этом году не смогут.Ежегодно в Великий Устюг приезжают туристы: ходят на экскурсии, общаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20211101/puteshestviya-1757146987.html

вологодская область

великий устюг

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2021

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