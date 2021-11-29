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Краснодарский край
https://ria.ru/20211129/prompark-1761344093.html
Глава Кубани поручил изучить возможность создания нового промпарка в крае
Глава Кубани поручил изучить возможность создания нового промпарка в крае - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Кубани поручил изучить возможность создания нового промпарка в крае
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность создания промышленного парка в Крымском районе, сообщает администрация... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:28
2021-11-29T20:28
краснодарский край
экономика
крымский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность создания промышленного парка в Крымском районе, сообщает администрация региона."Простаивающие территории необходимо отдавать тем, кто хочет расширяться или запускать новые производства. Тем более, если они обеспечены необходимой инфраструктурой. Это инвестиции в развитие экономики. Крымская зона расположена близко к порту, у нее удобная транспортная логистика. Посмотрите на текущие статусы участков в ней, проработайте возможность выкупа и создания там промышленной зоны", - приводятся в сообщении слова Кондратьева, который обратился к своему заму Александру Руппелю.Уточняется, что с просьбой об этом к главе края обратились представители компании из Новороссийска, которая занимается экспортом сельхозпродукции. Для расширения мощностей предприятию необходима свободная территория, расположенная недалеко от морского порта, с необходимой инфраструктурой.По данным краевых властей, на сегодняшний день в Краснодарском крае действуют четыре промышленных парка. В них располагаются более 20 предприятий, которые создали две тысячи рабочих мест. Для резидентов предусмотрены льготы по налогам на прибыль и имущество.
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крымский район
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экономика, крымский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
20:28 29.11.2021
 
Глава Кубани поручил изучить возможность создания нового промпарка в крае

Глава Кубани поручил изучить возможность создания еще одного промпарка в крае

© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность создания промышленного парка в Крымском районе, сообщает администрация региона.
"Простаивающие территории необходимо отдавать тем, кто хочет расширяться или запускать новые производства. Тем более, если они обеспечены необходимой инфраструктурой. Это инвестиции в развитие экономики. Крымская зона расположена близко к порту, у нее удобная транспортная логистика. Посмотрите на текущие статусы участков в ней, проработайте возможность выкупа и создания там промышленной зоны", - приводятся в сообщении слова Кондратьева, который обратился к своему заму Александру Руппелю.
Уточняется, что с просьбой об этом к главе края обратились представители компании из Новороссийска, которая занимается экспортом сельхозпродукции. Для расширения мощностей предприятию необходима свободная территория, расположенная недалеко от морского порта, с необходимой инфраструктурой.
По данным краевых властей, на сегодняшний день в Краснодарском крае действуют четыре промышленных парка. В них располагаются более 20 предприятий, которые создали две тысячи рабочих мест. Для резидентов предусмотрены льготы по налогам на прибыль и имущество.

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