https://ria.ru/20211129/prompark-1761344093.html

Глава Кубани поручил изучить возможность создания нового промпарка в крае

Глава Кубани поручил изучить возможность создания нового промпарка в крае - РИА Новости, 29.11.2021

Глава Кубани поручил изучить возможность создания нового промпарка в крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность создания промышленного парка в Крымском районе, сообщает администрация... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:28

2021-11-29T20:28

2021-11-29T20:28

краснодарский край

экономика

крымский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность создания промышленного парка в Крымском районе, сообщает администрация региона."Простаивающие территории необходимо отдавать тем, кто хочет расширяться или запускать новые производства. Тем более, если они обеспечены необходимой инфраструктурой. Это инвестиции в развитие экономики. Крымская зона расположена близко к порту, у нее удобная транспортная логистика. Посмотрите на текущие статусы участков в ней, проработайте возможность выкупа и создания там промышленной зоны", - приводятся в сообщении слова Кондратьева, который обратился к своему заму Александру Руппелю.Уточняется, что с просьбой об этом к главе края обратились представители компании из Новороссийска, которая занимается экспортом сельхозпродукции. Для расширения мощностей предприятию необходима свободная территория, расположенная недалеко от морского порта, с необходимой инфраструктурой.По данным краевых властей, на сегодняшний день в Краснодарском крае действуют четыре промышленных парка. В них располагаются более 20 предприятий, которые создали две тысячи рабочих мест. Для резидентов предусмотрены льготы по налогам на прибыль и имущество.

https://ria.ru/20211129/sdelki-1761344248.html

крымский район

краснодарский край

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экономика, крымский район, краснодарский край, вениамин кондратьев