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В Курской области мужчина с шашкой заехал в магазин на лошади
В Курской области мужчина с шашкой заехал в магазин на лошади - РИА Новости, 29.11.2021
В Курской области мужчина с шашкой заехал в магазин на лошади
Полицейские в Курской области задержали мужчину, который с шашкой заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:03
2021-11-29T21:58
происшествия
курчатовский район
курская область
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ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Полицейские в Курской области задержали мужчину, который с шашкой заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом, сообщило региональное управление МВД.Инцидент произошел в Курчатовском районе. Участковому местного отдела полиции поступило сообщение от руководителя сетевого магазина в поселке Карла Либкнехта о том, что в "помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал". По словам очевидцев, после этого он ездил перед входом и размахивал "предметом, похожим на шашку".Когда полицейские прибыли на место, всадник все еще находился возле магазина."По внешним признакам был в состоянии опьянения, но от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно. Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств происшествия. В объяснении он указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента", — отметили в ведомстве.На задержанного 1978 года рождения составили административный протокол по статье (19.3 КоАП) о неисполнении законного требования сотрудников полиции. Теперь его ждет суд.Шашку изъяли и направили на экспертизу, которой предстоит установить, является ли она холодным оружием.По информации ГУ МВД, когда хозяина увезли в отдел полиции, "лошадь несолоно хлебавши отправилась домой".
https://ria.ru/20211103/kalmykiya-1757638712.html
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происшествия, курчатовский район, курская область
17:03 29.11.2021 (обновлено: 21:58 29.11.2021)
 
В Курской области мужчина с шашкой заехал в магазин на лошади

В Курской области мужчина заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом

© Фото : ГУМВД России по Курской областиВ поселке Карла Либкнехта мужчина заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом
В поселке Карла Либкнехта мужчина заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : ГУМВД России по Курской области
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ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Полицейские в Курской области задержали мужчину, который с шашкой заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом, сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел в Курчатовском районе. Участковому местного отдела полиции поступило сообщение от руководителя сетевого магазина в поселке Карла Либкнехта о том, что в "помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал". По словам очевидцев, после этого он ездил перед входом и размахивал "предметом, похожим на шашку".
Когда полицейские прибыли на место, всадник все еще находился возле магазина.
"По внешним признакам был в состоянии опьянения, но от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно. Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств происшествия. В объяснении он указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента", — отметили в ведомстве.
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Шашку изъяли и направили на экспертизу, которой предстоит установить, является ли она холодным оружием.
По информации ГУ МВД, когда хозяина увезли в отдел полиции, "лошадь несолоно хлебавши отправилась домой".
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