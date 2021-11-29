https://ria.ru/20211129/proisshestvie-1761308916.html

В Курской области мужчина с шашкой заехал в магазин на лошади

В Курской области мужчина с шашкой заехал в магазин на лошади - РИА Новости, 29.11.2021

В Курской области мужчина с шашкой заехал в магазин на лошади

Полицейские в Курской области задержали мужчину, который с шашкой заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:03

2021-11-29T17:03

2021-11-29T21:58

происшествия

курчатовский район

курская область

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ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Полицейские в Курской области задержали мужчину, который с шашкой заехал в магазин на лошади, чтобы покормить животное хлебом, сообщило региональное управление МВД.Инцидент произошел в Курчатовском районе. Участковому местного отдела полиции поступило сообщение от руководителя сетевого магазина в поселке Карла Либкнехта о том, что в "помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал". По словам очевидцев, после этого он ездил перед входом и размахивал "предметом, похожим на шашку".Когда полицейские прибыли на место, всадник все еще находился возле магазина."По внешним признакам был в состоянии опьянения, но от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно. Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств происшествия. В объяснении он указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента", — отметили в ведомстве.На задержанного 1978 года рождения составили административный протокол по статье (19.3 КоАП) о неисполнении законного требования сотрудников полиции. Теперь его ждет суд.Шашку изъяли и направили на экспертизу, которой предстоит установить, является ли она холодным оружием.По информации ГУ МВД, когда хозяина увезли в отдел полиции, "лошадь несолоно хлебавши отправилась домой".

https://ria.ru/20211103/kalmykiya-1757638712.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/loshad-1749861639.html

курчатовский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курчатовский район, курская область