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Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году
Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году - РИА Новости, 29.11.2021
Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году
Пожарные вертолеты Москвы приняли участие в тушении 14 крупных пожаров с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:40
2021-11-29T17:41
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петр бирюков
московский авиационный центр
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пожарные вертолеты Москвы приняли участие в тушении 14 крупных пожаров с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Московский авиационный центр — уникальная организация экстренного реагирования. 90 процентов летного состава учреждения — офицеры запаса. Экипажи воздушных судов проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах. Ежегодно пилоты Московского авиацентра совершают более 350 вылетов. С начала этого года пожарные вертолеты приняли участие в тушении 14 крупных пожаров", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что сегодня парк столичного авиацентра насчитывает 11 вертолетов. Пять из них — ВК117 С-2 — используют для перевозки пострадавших в больницы. Вертолет Bell-429 — это разведчик, он предназначен для мониторинга и оценки ситуации. Еще пять машин тушат пожары — один тяжелый Ми-26Т и четыре средних Ка-32А.Сообщается, что дежурные вертолеты ежедневно проходят предполетную и послеполетную подготовку. Техники и инженеры осматривают все системы, проверяют радиоэлектронику и бортовое питание, а также связь с наземными службами и навигацию. Кроме того вертолеты в авиацентре всегда полностью заправлены и готовы к срочному вылету не только в любую точку Москвы, но и в соседние регионы. Топлива должно хватить на путь туда и обратно.Уточняется, что кроме ежедневной подготовки к полетам, инженеры выполняют оперативное и периодическое обслуживание вертолетов.
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москва, петр бирюков, московский авиационный центр, городское хозяйство москвы
10:40 29.11.2021 (обновлено: 17:41 29.11.2021)
 

Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлены экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
Члены экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пожарные вертолеты Москвы приняли участие в тушении 14 крупных пожаров с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Московский авиационный центр — уникальная организация экстренного реагирования. 90 процентов летного состава учреждения — офицеры запаса. Экипажи воздушных судов проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах. Ежегодно пилоты Московского авиацентра совершают более 350 вылетов. С начала этого года пожарные вертолеты приняли участие в тушении 14 крупных пожаров", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что сегодня парк столичного авиацентра насчитывает 11 вертолетов. Пять из них — ВК117 С-2 — используют для перевозки пострадавших в больницы. Вертолет Bell-429 — это разведчик, он предназначен для мониторинга и оценки ситуации. Еще пять машин тушат пожары — один тяжелый Ми-26Т и четыре средних Ка-32А.
"Ежедневное дежурство несут пять машин, и они всегда должны быть готовы к работе. За их исправностью следят 75 специалистов инженерно-авиационного обеспечения. Именно они выдают пилотам разрешение на вылет", - дополняется в сообщении.
Сообщается, что дежурные вертолеты ежедневно проходят предполетную и послеполетную подготовку. Техники и инженеры осматривают все системы, проверяют радиоэлектронику и бортовое питание, а также связь с наземными службами и навигацию. Кроме того вертолеты в авиацентре всегда полностью заправлены и готовы к срочному вылету не только в любую точку Москвы, но и в соседние регионы. Топлива должно хватить на путь туда и обратно.
Уточняется, что кроме ежедневной подготовки к полетам, инженеры выполняют оперативное и периодическое обслуживание вертолетов.
"Прежде чем сесть за штурвал, пилоты проходят обязательный медосмотр. Врачи измеряют у них температуру, давление, пульс и выносят заключение о допуске к полетам. В столичном авиацентре работают четыре сотрудника медслужбы. После осмотра пилоты прибывают на аэродром, где проводится брифинг - анализ метеоусловий и ограничений в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
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