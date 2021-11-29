https://ria.ru/20211129/pozhary-1761317682.html

Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году

Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году - РИА Новости, 29.11.2021

Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году

Пожарные вертолеты Москвы приняли участие в тушении 14 крупных пожаров с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:40

2021-11-29T10:40

2021-11-29T17:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

московский авиационный центр

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пожарные вертолеты Москвы приняли участие в тушении 14 крупных пожаров с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Московский авиационный центр — уникальная организация экстренного реагирования. 90 процентов летного состава учреждения — офицеры запаса. Экипажи воздушных судов проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах. Ежегодно пилоты Московского авиацентра совершают более 350 вылетов. С начала этого года пожарные вертолеты приняли участие в тушении 14 крупных пожаров", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что сегодня парк столичного авиацентра насчитывает 11 вертолетов. Пять из них — ВК117 С-2 — используют для перевозки пострадавших в больницы. Вертолет Bell-429 — это разведчик, он предназначен для мониторинга и оценки ситуации. Еще пять машин тушат пожары — один тяжелый Ми-26Т и четыре средних Ка-32А.Сообщается, что дежурные вертолеты ежедневно проходят предполетную и послеполетную подготовку. Техники и инженеры осматривают все системы, проверяют радиоэлектронику и бортовое питание, а также связь с наземными службами и навигацию. Кроме того вертолеты в авиацентре всегда полностью заправлены и готовы к срочному вылету не только в любую точку Москвы, но и в соседние регионы. Топлива должно хватить на путь туда и обратно.Уточняется, что кроме ежедневной подготовки к полетам, инженеры выполняют оперативное и периодическое обслуживание вертолетов.

https://ria.ru/20210807/pozhar-1745482117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, московский авиационный центр, городское хозяйство москвы