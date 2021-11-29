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В Кирове на маршруте сгорел автобус

В Кирове на маршруте сгорел автобус - РИА Новости, 29.11.2021

В Кирове на маршруте сгорел автобус

Автобус с пассажирами загорелся в центре Кирова, все успели эвакуироваться, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:41

2021-11-29T11:41

2021-11-29T11:42

происшествия

кировская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами загорелся в центре Кирова, все успели эвакуироваться, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о том, что на улице Воровского во время движения произошло возгорание автобуса (маршрут №84), поступило в понедельник в 10.00."Пострадавших нет. Во время движения в салоне находилось 25 человек, вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Причина происшествия и обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.В свою очередь прокуратура Кировской области сообщает, что эвакуацию пассажиров оперативно организовали водитель и кондуктор автобуса, "в связи с чем удалось избежать гибели или травмирования граждан"."Прокурор Кировской области Андрей Оборок поручил прокуратуре Первомайского района города Кирова провести проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210610/avtobus-1736450178.html

кировская область

киров

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происшествия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киров