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В Ташкенте десять человек находятся в реанимации после пожара в общежитии

В Ташкенте десять человек находятся в реанимации после пожара в общежитии - РИА Новости, 29.11.2021

В Ташкенте десять человек находятся в реанимации после пожара в общежитии

Десять человек, пострадавших в понедельник во время пожара из-за вспышки газа в общежитии одного из предприятий в Ташкенте, находятся в реанимации, сообщает... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:26

2021-11-29T10:26

2021-11-29T10:26

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – РИА Новости. Десять человек, пострадавших в понедельник во время пожара из-за вспышки газа в общежитии одного из предприятий в Ташкенте, находятся в реанимации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.Ранее пресс-служба МЧС страны сообщала, что 29 ноября в 5.05 (3.05 мск) в общежитии для рабочих на территории ООО Uzmill по выпуску муки в Сергелийском районе Ташкента произошел пожар. Из 43 человек, находившихся в здании, 18 были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицины с ожогами различной степени. Информации о погибших не поступало."По последним данным, все пострадавшие - мужчины, десять из них находятся в реанимации", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.По предварительным данным, пожар произошел из-за вспышки газа в результате утечки в одной из газовых труб, добавили в пресс-службе. Ведется расследование причин происшествия.

https://ria.ru/20211129/chukotka-1761197927.html

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