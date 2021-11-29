Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/pozhar-1761206421.html
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов - РИА Новости, 29.11.2021
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
Пожар на фабрике по производству нетканых материалов произошел в Гатчинском районе Ленинградской области, он локализован на площади 2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:12
2021-11-29T09:12
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729192374_0:356:958:895_1920x0_80_0_0_ae622d335f081d8387ccf2449e767036.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на фабрике по производству нетканых материалов произошел в Гатчинском районе Ленинградской области, он локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.Сообщение о пожаре в городе Коммунар в Гатчинском районе поступило в 6.34."Это фабрика нетканых материалов. Пожар был локализован в 7.37 на площади 2000 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.По сообщению прокуратуры Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка мероприятия по факту произошедшего пожара на фабрике "Фанема", расположенной в городе Коммунар Гатчинского района."Фанема" - фабрика по производству нетканых материалов в Северо-Западном регионе России. Наши нетканые материалы применяются для изготовления обуви, ортопедических матрасов и мягкой мебели, при строительстве дорог и домов, при ремонте квартир и озеленении территории. Склад, офис и производство находятся на одной территории (город Коммунар, Ленинградская область).
https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html
https://ria.ru/20211127/pozhar-1761038807.html
гатчинский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729192374_0:266:958:985_1920x0_80_0_0_85c89b0e6eb2f4f5c02c6f3794a7e76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, гатчинский район, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
09:12 29.11.2021
 
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

© Фото : МЧС РФПожарные в промзоне под Петербургом
Пожарные в промзоне под Петербургом - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : МЧС РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на фабрике по производству нетканых материалов произошел в Гатчинском районе Ленинградской области, он локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в городе Коммунар в Гатчинском районе поступило в 6.34.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 15:58
В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар
"Это фабрика нетканых материалов. Пожар был локализован в 7.37 на площади 2000 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.
По сообщению прокуратуры Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка мероприятия по факту произошедшего пожара на фабрике "Фанема", расположенной в городе Коммунар Гатчинского района.
"Проводимой городской прокуратурой проверкой будет дана оценка деятельности должностных лиц фабрики при соблюдении пожарной безопасности, а также иным обстоятельствам произошедшего", - говорится в сообщении.
"Фанема" - фабрика по производству нетканых материалов в Северо-Западном регионе России. Наши нетканые материалы применяются для изготовления обуви, ортопедических матрасов и мягкой мебели, при строительстве дорог и домов, при ремонте квартир и озеленении территории. Склад, офис и производство находятся на одной территории (город Коммунар, Ленинградская область).
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 15:36
Пожар на заводе в Дзержинске потушили
 
ПроисшествияГатчинский районЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
Лента новостейМолния
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"