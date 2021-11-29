https://ria.ru/20211129/pozhar-1761206421.html

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов - РИА Новости, 29.11.2021

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

Пожар на фабрике по производству нетканых материалов произошел в Гатчинском районе Ленинградской области, он локализован на площади 2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:12

2021-11-29T09:12

2021-11-29T09:12

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на фабрике по производству нетканых материалов произошел в Гатчинском районе Ленинградской области, он локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.Сообщение о пожаре в городе Коммунар в Гатчинском районе поступило в 6.34."Это фабрика нетканых материалов. Пожар был локализован в 7.37 на площади 2000 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.По сообщению прокуратуры Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка мероприятия по факту произошедшего пожара на фабрике "Фанема", расположенной в городе Коммунар Гатчинского района."Фанема" - фабрика по производству нетканых материалов в Северо-Западном регионе России. Наши нетканые материалы применяются для изготовления обуви, ортопедических матрасов и мягкой мебели, при строительстве дорог и домов, при ремонте квартир и озеленении территории. Склад, офис и производство находятся на одной территории (город Коммунар, Ленинградская область).

https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html

https://ria.ru/20211127/pozhar-1761038807.html

гатчинский район

ленинградская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, гатчинский район, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия