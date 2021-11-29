https://ria.ru/20211129/poslanie-1761246381.html
В Госдуме создадут рабочую группу по реализации посланий президента
В Госдуме создадут рабочую группу по реализации посланий президента - РИА Новости, 29.11.2021
В Госдуме создадут рабочую группу по реализации посланий президента
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков внес в Думу проект постановления о создании рабочей группы по реализации положений ежегодных посланий президента РФ... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:36
2021-11-29T12:36
2021-11-29T12:36
политика
госдума рф
александр жуков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков внес в Думу проект постановления о создании рабочей группы по реализации положений ежегодных посланий президента РФ Федеральному собранию, текст документа опубликован в думской электронной базе данных."Образовать рабочую группу Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по реализации положений ежегодных посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и утвердить ее состав", - говорится в проекте постановления.Планируется, что председателем рабочей группы станет Жуков, который должен будет ежеквартально информировать Совет Госдумы о ходе реализации положений ежегодных посланий президента. Также отмечается, что рабочая группа образуется на период полномочий Госдумы восьмого созыва.Депутаты могут рассмотреть проект постановления на пленарном заседании 7 декабря.
https://ria.ru/20210519/putin-1732947601.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, александр жуков, россия
В Госдуме создадут рабочую группу по реализации посланий президента
В Госдуме создадут рабочую группу по реализации ежегодных посланий президента