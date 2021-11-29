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В Госдуме создадут рабочую группу по реализации посланий президента

В Госдуме создадут рабочую группу по реализации посланий президента - РИА Новости, 29.11.2021

В Госдуме создадут рабочую группу по реализации посланий президента

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков внес в Думу проект постановления о создании рабочей группы по реализации положений ежегодных посланий президента РФ... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:36

2021-11-29T12:36

2021-11-29T12:36

политика

госдума рф

александр жуков

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков внес в Думу проект постановления о создании рабочей группы по реализации положений ежегодных посланий президента РФ Федеральному собранию, текст документа опубликован в думской электронной базе данных."Образовать рабочую группу Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по реализации положений ежегодных посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и утвердить ее состав", - говорится в проекте постановления.Планируется, что председателем рабочей группы станет Жуков, который должен будет ежеквартально информировать Совет Госдумы о ходе реализации положений ежегодных посланий президента. Также отмечается, что рабочая группа образуется на период полномочий Госдумы восьмого созыва.Депутаты могут рассмотреть проект постановления на пленарном заседании 7 декабря.

https://ria.ru/20210519/putin-1732947601.html

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политика, госдума рф, александр жуков, россия