https://ria.ru/20211129/polsha-1761232118.html

Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе

Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе - РИА Новости, 29.11.2021

Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе

Польские пограничники обвиняют своих белорусских коллег в разрушении ограждения на границе. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:42

2021-11-29T11:42

2021-11-29T11:42

в мире

белоруссия

гродненская область

польша

министерство обороны белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польские пограничники обвиняют своих белорусских коллег в разрушении ограждения на границе."Белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор на границе, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши в Twitter.Отмечается, что очередная попытка штурма границы произошла минувшей ночью в районе Мельника. "Группа из 33 иностранцев силовым путем форсировала границу при поддержке белорусских силовиков", - говорится в сообщении.По данным Погранстражи, всего за минувшие сутки зафиксировано 92 попытки незаконно пересечь белорусско-польскую границу.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.

https://ria.ru/20211128/nagnetanie-1761171649.html

белоруссия

гродненская область

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-29T11:42 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, гродненская область, польша, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии