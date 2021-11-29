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Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе
Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе - РИА Новости, 29.11.2021
Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе
Польские пограничники обвиняют своих белорусских коллег в разрушении ограждения на границе. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:42
2021-11-29T11:42
в мире
белоруссия
гродненская область
польша
министерство обороны белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польские пограничники обвиняют своих белорусских коллег в разрушении ограждения на границе."Белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор на границе, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши в Twitter.Отмечается, что очередная попытка штурма границы произошла минувшей ночью в районе Мельника. "Группа из 33 иностранцев силовым путем форсировала границу при поддержке белорусских силовиков", - говорится в сообщении.По данным Погранстражи, всего за минувшие сутки зафиксировано 92 попытки незаконно пересечь белорусско-польскую границу.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
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белоруссия
гродненская область
польша
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, гродненская область, польша, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:42 29.11.2021
 
Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе

Польские пограничники обвинили белорусские службы в разрушении забора на границе

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польские пограничники обвиняют своих белорусских коллег в разрушении ограждения на границе.
"Белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор на границе, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши в Twitter.
Отмечается, что очередная попытка штурма границы произошла минувшей ночью в районе Мельника. "Группа из 33 иностранцев силовым путем форсировала границу при поддержке белорусских силовиков", - говорится в сообщении.
По данным Погранстражи, всего за минувшие сутки зафиксировано 92 попытки незаконно пересечь белорусско-польскую границу.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
Мальчик в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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В миреБелоруссияГродненская областьПольшаМинистерство обороны БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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