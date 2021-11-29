13:15 29.11.2021 (обновлено: 14:10 29.11.2021)
Глава ВОЗ назвал локдауны при пандемии чрезвычайной мерой
Гендиректор ВОЗ назвал локдауны при пандемии чрезвычайной мерой
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница бактериологической мобильной лаборатории
ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Локдауны являются чрезвычайной мерой, завершение пандемии зависит от вакцинации и дополнительных мер защиты, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы не желаем прибегать к локдаунам. Это последняя мера в чрезвычайных ситуациях. Необходим комплексный пакет мер, чтобы достигнуть баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействием безопасности и здоровья самых уязвимых групп населения. Прекращение этой пандемии зависит не только от вакцин. Это зависит от применения вакцин и других средств", - сказал он, выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Гендиректор ВОЗ призвал все страны вакцинировать к концу года 40% населения, и 70% - к середине следующего года.
"103 страны еще не достигли 40% вакцинации. И половина из них не достигнет этой цели к концу года, поскольку у них нет доступа к вакцинам, и большинство из них находится в Африке. Некоторые страны начали предоставлять третью дозу вакцин здоровому населению, тогда как каждый четвертый медработник в Африке еще не привит. Это неприемлемо. У нас есть все больше свидетельств того, что иммунный ответ и сила вакцин падает, поэтому третья доза будет необходима. Но наша позиция остается прежней – медработники и люди из групп риска должны получить прививку прежде, чем здоровое население получит третью дозу", - добавил он.