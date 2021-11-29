https://ria.ru/20211129/pandemiya-1761255147.html

Глава ВОЗ назвал локдауны при пандемии чрезвычайной мерой

Глава ВОЗ назвал локдауны при пандемии чрезвычайной мерой - РИА Новости, 29.11.2021

Глава ВОЗ назвал локдауны при пандемии чрезвычайной мерой

Локдауны являются чрезвычайной мерой, завершение пандемии зависит от вакцинации и дополнительных мер защиты, заявил генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:15

2021-11-29T13:15

2021-11-29T14:10

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ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Локдауны являются чрезвычайной мерой, завершение пандемии зависит от вакцинации и дополнительных мер защиты, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы не желаем прибегать к локдаунам. Это последняя мера в чрезвычайных ситуациях. Необходим комплексный пакет мер, чтобы достигнуть баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействием безопасности и здоровья самых уязвимых групп населения. Прекращение этой пандемии зависит не только от вакцин. Это зависит от применения вакцин и других средств", - сказал он, выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Гендиректор ВОЗ призвал все страны вакцинировать к концу года 40% населения, и 70% - к середине следующего года."103 страны еще не достигли 40% вакцинации. И половина из них не достигнет этой цели к концу года, поскольку у них нет доступа к вакцинам, и большинство из них находится в Африке. Некоторые страны начали предоставлять третью дозу вакцин здоровому населению, тогда как каждый четвертый медработник в Африке еще не привит. Это неприемлемо. У нас есть все больше свидетельств того, что иммунный ответ и сила вакцин падает, поэтому третья доза будет необходима. Но наша позиция остается прежней – медработники и люди из групп риска должны получить прививку прежде, чем здоровое население получит третью дозу", - добавил он.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761253184.html

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в мире, европа, воз, коронавирус covid-19