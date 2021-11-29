https://ria.ru/20211129/oruzhie-1761196192.html

Британия и Израиль выступили против создания ядерного оружия в Иране

Британия и Израиль выступили против создания ядерного оружия в Иране - РИА Новости, 29.11.2021

Британия и Израиль выступили против создания ядерного оружия в Иране

Британия и Израиль будут работать "круглые сутки", чтобы не позволить Ирану стать ядерной державой, заявили министры иностранных дел обоих стран Лиз Трасс и Яир РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T03:55

2021-11-29T03:55

2021-11-29T03:55

в мире

израиль

иран

великобритания

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Британия и Израиль будут работать "круглые сутки", чтобы не позволить Ирану стать ядерной державой, заявили министры иностранных дел обоих стран Лиз Трасс и Яир Лапид.Главы МИД написали совместную статью для британской газеты Telegraph, она посвящена в основном иранской проблематике.В понедельник Британия и Израиль подпишут договор в сфере кибербезопасности, технологий, торговли и обороны сроком на десять лет, подчеркнули министры.Статья вышла перед началом очередного раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Начинающийся 29 ноября раунд станет седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Ибрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.

https://ria.ru/20211124/ssha-1760597082.html

израиль

иран

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, иран, великобритания, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), яир лапид (министр иностранных дел израиля)