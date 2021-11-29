https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761338571.html

В Швеции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Швеции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

В Швеции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Швеции, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:37

2021-11-29T19:37

2021-11-29T19:56

швеция

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

в мире

коронавирусы

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Швеции, сообщает министерство здравоохранения."Новый вариант вируса SARS-CoV-2, названный "омикрон", был обнаружен в Швеции у путешественника, который недавно пребывал в Южной Африке", - говорится в пресс-релизе ведомства.Министерство здравоохранения Швеции сообщило, что внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации с новым штаммом COVID-19 в стране.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211129/omikron-1761338855.html

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