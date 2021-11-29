https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761236911.html

Китай следит за развитием ситуации с омикрон-штаммом коронавируса

Китай следит за развитием ситуации с омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

Китай следит за развитием ситуации с омикрон-штаммом коронавируса

Власти Китая следят за ситуацией с распространением в мире нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:00

2021-11-29T12:00

2021-11-29T12:00

распространение коронавируса

в мире

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мид кнр

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ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Власти Китая следят за ситуацией с распространением в мире нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса "омикрон"."Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию с новой мутацией COVID-19. С момента начала пандемии Китай всегда пристально следил за изменениями глобальной эпидемиологической ситуации и принимал необходимые с научной точки зрения противоэпидемиологические меры в отношении приезжающих в КНР лиц", - заявил дипломат.При этом он не ответил прямо на вопрос о том, намерен ли Китай ввести какие-либо новые противоэпидемиологические меры и ограничения в связи с появлением в мире нового штамма COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761234918.html

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