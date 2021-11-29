https://ria.ru/20211129/omikron-1761281830.html

В Финляндии у двух человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса

В Финляндии у двух человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

В Финляндии у двух человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса

У двух человек в Финляндии, прибывших из-за границы, подозревают наличие коронавируса, вызванного новым штаммом "омикрон", сообщает в понедельник Национальный... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:07

2021-11-29T15:07

2021-11-29T15:07

распространение коронавируса

в мире

финляндия

коронавирус covid-19

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. У двух человек в Финляндии, прибывших из-за границы, подозревают наличие коронавируса, вызванного новым штаммом "омикрон", сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) страны."В настоящее время в Финляндии расследуется два случая коронавируса, возможно, варианта "омикрон". В обоих случаях инфицированные прибыли из-за границы", - говорится в сообщении.Их лабораторные образцы сейчас проходят исследования, что займет несколько дней для определения точного результата, сообщают медики."В настоящее время исследуется возможное распространение нового варианта в мире. Также пока не известно, сможет ли новый вариант обойти иммунную защиту, полученную с помощью коронавирусной вакцины или перенесенной болезни", - приводится в сообщении цитата ведущего эксперта THL Кариты Саволайнен-Копра.По данным на понедельник, в Финляндии полностью привиты 81,7% населения, одной дозой - 86,7%, третью прививку получили 5,4% жителей.С начала пандемии зарегистрировано 185 622 случая болезни, 1335 человек умерли.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211129/omikron-1761251908.html

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в мире, финляндия, коронавирус covid-19