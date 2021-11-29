https://ria.ru/20211129/omikron-1761225839.html

В Шотландии выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом

В Шотландии выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

В Шотландии выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом

Шесть новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Великобритании, на этот раз в Шотландии, сообщило шотландское правительство. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:20

2021-11-29T11:20

2021-11-29T11:25

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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Великобритании, на этот раз в Шотландии, сообщило шотландское правительство."Шесть случаев (заражения) штаммом COVID-19 "омикрон" были выявлены в Шотландии", - говорится в сообщении на сайте правительства.Отмечается, что теперь власти и медики предпринимают меры по обнаружению возможных контактировавших с зараженными и помощи заболевшим.В воскресенье сообщалось о трех случаях заражения "омикроном" в Великобритании.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

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в мире, шотландия, коронавирус covid-19, великобритания