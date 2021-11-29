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В Кремле рассказали о работе с Украиной по обмену удерживаемых лиц
В Кремле рассказали о работе с Украиной по обмену удерживаемых лиц - РИА Новости, 29.11.2021
В Кремле рассказали о работе с Украиной по обмену удерживаемых лиц
Составление с Украиной списков по обмену удерживаемых лиц - давняя проблема, решить ее пока не удалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:36
2021-11-29T13:36
2021-11-29T13:36
политика
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Составление с Украиной списков по обмену удерживаемых лиц - давняя проблема, решить ее пока не удалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается удерживаемых лиц, проблема верификации списков и так далее, она давнишняя, до сих пор ее решить не удалось. Эта проблема, она была и остается частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между нами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что тема удерживаемых лиц возвращается в повестку дня отношений России и Украины.
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политика, украина, дмитрий песков, россия
В Кремле рассказали о работе с Украиной по обмену удерживаемых лиц
Пресс-секретарь Песков назвал обмен удерживаемых лиц с Украиной давней проблемой