https://ria.ru/20211129/nepal-1761213281.html

Непал запретил въезд из африканских стран из-за омикрон-штамма

Непал запретил въезд из африканских стран из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

Непал запретил въезд из африканских стран из-за омикрон-штамма

Непал запретил въезд туристов из государств Африки из-за омикрон-штамма, сообщил пресс-секретарь МВД страны Фаниндра Мани Покхрел. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:54

2021-11-29T12:54

2021-11-29T12:54

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя — РИА Новости. Непал запретил въезд туристов из государств Африки из-за омикрон-штамма, сообщил пресс-секретарь МВД страны Фаниндра Мани Покхрел."Чтобы снизить риск распространения нового варианта вируса, мы поручили заинтересованным агентствам не выдавать визы по прибытии гражданам африканских стран", — заявил он изданию Kathmandu Post.В частности, приказ получили департамент иммиграции, руководство международного аэропорта Трибхуван и власти районов, граничащих с Индией.Покхрел отметил, что возвращающиеся из этих стран непальцы должны пройти домашний карантин.

https://ria.ru/20211128/zakrytie-1761167684.html

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2021

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