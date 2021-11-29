https://ria.ru/20211129/neftedobycha-1761198172.html

Трамп заявил, что планировал наращивать объем нефтедобычи в США

Трамп заявил, что планировал наращивать объем нефтедобычи в США - РИА Новости, 29.11.2021

Трамп заявил, что планировал наращивать объем нефтедобычи в США

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что ему нужен был еще один год, чтобы Америка превзошла по объему нефтедобычи Россию и Саудовскую Аравию вместе... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T05:52

2021-11-29T05:52

2021-11-29T05:52

в мире

сша

китай

джо байден

опек

дональд трамп

цены на нефть

россия

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что ему нужен был еще один год, чтобы Америка превзошла по объему нефтедобычи Россию и Саудовскую Аравию вместе взятые.В интервью телеканалу Fox Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в ужесточении - в контексте реализации экологической повестки - условий работы нефтяных компаний, что обернулось эрозией энергетической независимости страны, ростом внутренних цен на нефть и необходимостью идти на поклон к ОПЕК.Он рассказал, что вывел США из Парижского климатического соглашения, куда вернулся Байден, из-за того, что, по его мнению, ни Россия, ни Китай, ни Индия не собирались связывать себя экологическими ограничениями, а США пришлось бы закрыть до четверти промышленных предприятий."Я прекратил наше участие, потому что Россия не должна придерживаться (соглашения). Китай сказал, что не будет участвовать еще многие, многие годы. Индия - едва является его членом. А Соединенные Штаты должны были бы закрыть 20-25% своих фабрик, чтобы соответствовать", - сказал Трамп.Себя он назвал поборником защиты окружающей среды, расхвалил экологическую ситуацию в США и возложил ответственность за глобальное загрязнение на Китай, Индию и Россию."На их долю, вероятно, приходится 80%. А это не тот случай, когда вы можете закрыть вашу страну стеной. Эта штука распространяется - из Китая в США, из Индии, из России. Вам нужно увидеть части России, покрытые снегом районы. Они называют его "черным снегом". Это из-за фабрик", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20210725/peregovory-1742742495.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, джо байден, опек, дональд трамп, цены на нефть, россия