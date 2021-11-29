https://ria.ru/20211129/narusheniya-1761200047.html
Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса
Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса - РИА Новости, 29.11.2021
Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса
После трагедии в Белово на кузбасских шахтах выявили 449 нарушений законодательства, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:04
2021-11-29T07:04
2021-11-29T08:56
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. После трагедии в Белово на кузбасских шахтах выявили 449 нарушений законодательства, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.С 26 по 29 ноября сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти посетили 31 предприятие в Кемеровской области.Выяснилось, что на шахтах не модернизированы системы позиционирования горнорабочих и транспорта, имеется нехватка работников на участках, не функционирует система доставки людей на участки. Выявлены нарушения и в сфере охраны труда: отсутствие инструктажей по технике безопасности, оценки условий труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха и другие.В сфере пожарной безопасности не установлено оборудование путей эвакуации, есть несоответствие планов эвакуации, неисправности электропроводки и другие.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.По делу об аварии задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:04 29.11.2021 (обновлено: 08:56 29.11.2021)
Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса
Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса после трагедии на "Листвяжной"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. После трагедии в Белово на кузбасских шахтах выявили 449 нарушений законодательства, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
С 26 по 29 ноября сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами госинспекции труда, МЧС
, Ростехнадзора
, государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти посетили 31 предприятие в Кемеровской области
.
"Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.
Выяснилось, что на шахтах не модернизированы системы позиционирования горнорабочих и транспорта, имеется нехватка работников на участках, не функционирует система доставки людей на участки. Выявлены нарушения и в сфере охраны труда: отсутствие инструктажей по технике безопасности, оценки условий труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха и другие.
В сфере пожарной безопасности не установлено оборудование путей эвакуации, есть несоответствие планов эвакуации, неисправности электропроводки и другие.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово
произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.
По делу об аварии задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора
Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.