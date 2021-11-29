https://ria.ru/20211129/moskva-1761195875.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.11.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T03:29

2021-11-29T03:29

2021-11-29T03:29

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В столице и области предупреждение действует с 09.00 понедельника до 09.00 среды.

https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html

москва

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2021

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общество, москва, гидрометцентр