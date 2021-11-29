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Биография Евгения Миронова

Биография Евгения Миронова - РИА Новости, 29.11.2021

Биография Евгения Миронова

Актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Его семья жила РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T04:00

2021-11-29T04:00

2021-11-29T04:00

справки

евгений миронов

россия

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Актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Его семья жила в военном городке Татищево-5 (ныне поселок Светлый Саратовской области), отец работал шофером.Миронов с детства занимался в драматическом кружке, танцевал в ансамбле, окончил музыкальную школу по классу аккордеона.В 1982 году после окончания восьми классов Миронов поступил в Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова на курс Валентины Ермаковой.В 1986 году, завершив обучение, Евгений Миронов отправился в Москву, где добился встречи с артистом и педагогом Олегом Табаковым. После окончания испытательного срока, назначенного Табаковым, Евгения Миронова приняли на второй курс в Школу-студию МХАТ (мастерская Олега Табакова). В 1990 году после окончания Школы-студии МХАТ Евгений Миронов был принят в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова), где играл в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" Юлия Кима (Бумбараш), "Обыкновенная история" Ивана Гончарова (Александр Адуев), "Матросская тишина" Александра Галича (Давид Шварц), "Звездный час по местному времени" по Георгию Николаеву (Коля), "Анекдоты" по Федору Достоевскому (Лебезятников, Хомутов), "Еще Ван Гог…" Александра Бакши и Валерия Фокина (Саша).Участвовал в известных международных театральных проектах "Гамлет" Уильяма Шекспира и "Орестея" Эсхила в постановке немецкого режиссера Петера Штайна, "Борис Годунов" по Александру Пушкину режиссера Деклана Доннеланна, "Последняя ночь последнего царя" Эдварда Радзинского и "Карамазовы и АД" Николая Климонтовича в постановке Валерия Фокина, "Вишневый сад" Антона Чехова в постановке Эймунтаса Някрошюса. Актер также сотрудничал с МХТ имени А.П. Чехова, где сыграл роли Треплева ("Чайка" Антона Чехова), Джорджа Пигдена ("№13" Рэя Куни), Порфирия Головлева ("Господа Головлевы" Салтыкова Щедрина).В 2006 году артист создал Театральную компанию Евгения Миронова, продюсировал спектакль "Figaro. События одного дня" Пьера Бомарше в постановке Кирилла Серебренникова и сыграл в нем главную роль.С декабря 2006 года Евгений Миронов является художественным руководителем Государственного театра наций.В театре он занят в ряде постановок. Миронов играет спектаклях "Гамлет | Коллаж" по Уильяму Шекспиру, "Figaro. События одного дня" Пьера Бомарше, "Горбачев" Алвиса Херманиса, "Иванов" и "Дядя Ваня" Антона Чехова, "Иранская конференция" Ивана Вырыпаева, "Калигула" Альбера Камю, "Фрекен Жюли" Августа Стриндберга, "Рассказы Шукшина", "Сказки Пушкина". Участвует в мультимедийной постановке Михаила Патласова "Я убил царя. Спектакль в очках виртуальной реальности", благотворительном концерте фонда "Жизнь в движении" – "Русский крест" Николая Мельникова.В начале декабря 2021 года состоится премьера спектакля "Мастер и Маргарита" по Михаилу Булгакову в постановке канадского режиссера Робера Лепажа, где Евгений Миронов исполняет несколько ролей.В кино первую роль Евгений Миронов сыграл в 1988 году в фильме Александра Кайдановского "Жена керосинщика". Широкую известность и признание как киноактер он получил после исполнения главной роли в фильме Валерия Тодоровского "Любовь" (1991). За роль в фильме "Лимита" (1992) Дениса Евстигнеева он был удостоен премии "Ника". Следующим успехом в кино для Миронова стала роль лейтенанта Володи в картине Петра Тодоровского "Анкор, еще анкор!" (1992). За работу в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" (1994) актер получил приз за лучшую роль второго плана на фестивале "Созвездие-95".На счету артиста ряд ярких образов, созданных в фильмах "Мусульманин" (1995), "Ревизор" (1996), "В августе 44-го" (2000), "На Верхней Масловке" (2004), "Космос как предчувствие" (2005), "Побег" (2005),"Охота на пиранью" (2006), "Норвег" (2015) и др.Одна из самых заметных киноработ Евгения Миронова – роль князя Мышкина в экранизации романа Федора Достоевского "Идиот" (2003) режиссера Владимира Бортко. Запоминающимися стали образы, созданные в многосерийных телевизионных фильмах "В круге первом" (2006) по одноименному роману Александра Солженицына, "Апостол" (2008) и исторической саге "Пепел" (2013), а также роль Федора Достоевского в одноименном многосерийном телевизионном фильме (2011).В 2012 году Миронов создал творческо-производственное объединение "Студия ТРЕТИЙ РИМ". Он сыграл главные роли в фильмах студии "Синдром Петрушки" (2015) и "Время первых" (2017). Среди киноработ актера последних лет – главные роли в сериале "Демон революции" (2017), комедии "Карп отмороженный" (2017), историческом фильме "Ленин. Неизбежность" (2019), фэнтези "Вратарь Галактики" (2020).В 2021 году вышел сериал "Пробуждение" с Мироновым в роли следователя.Всего актер сыграл в кино свыше 100 ролей.Он является продюсером фильмов "Фонограмма страсти" (2009), No comment (2014),"Синдром Петрушки" (2015), "Время первых" (2017), "Кровь" (2018).Миронов озвучивал ряд анимационных фильмов, среди них – "Щелкунчик" (2004), "Звездные собаки: Белка и Стрелка" (2010), "Белка и Стрелка: Лунные приключения" (2014) и "Белка и Стрелка. Карибская тайна" (2020).Помимо творчества Евгений Миронов активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью.Он является членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Является соучредителем Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист" и Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями "Жизнь в движении". В 2006-2020 годах входил в арт-дирекцию международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". Евгений Миронов – народный артист РФ (2004). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1996 года и 2010 года. Награжден орденами Почета (2011) и "За заслуги перед Отечеством IV степени (2016). Артист был удостоен многих театральных и кинематографических наград, среди них "Золотая маска" (2007, 2010, 2012), "Хрустальная Турандот" (2002, 2006, 2009, 2014), Международная премия К.С. Станиславского (1997), "Ника" (1995, 2006, 2011), "Золотой орел" (2004, 2011, 2018), "Золотой овен" (2006) и другие.В 2017 году Миронов стал обладателем премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения по версии The Hollywood Reporter.В 2020 году Евгений Миронов получил Премию имени Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство. В 2021 году он был удостоен Премии Олега Янковского "Творческое открытие" за заслуги в области искусства. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, евгений миронов, россия