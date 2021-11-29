https://ria.ru/20211129/makron-1761219951.html

Макрон ревакцинировался от коронавируса

Макрон ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

Макрон ревакцинировался от коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ревакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:47

2021-11-29T10:47

2021-11-29T11:00

распространение коронавируса

в мире

франция

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ревакцинировался от коронавируса."Ревакцинация и прививка от гриппа - сделаны", - написал Макрон в своём Twitter.При этом французский лидер не уточнил, какой вакциной он ревакцинировался.Эммануэль Макрон сделал прививку от COVID-19 31 мая, не сообщив, какая вакцина использовалась.Президент Франции получил одну дозу, так как болел коронавирусом в декабре.

https://ria.ru/20211129/evrosoyuz-1761218371.html

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2021

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в мире, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19