https://ria.ru/20211129/makron-1761219951.html
Макрон ревакцинировался от коронавируса
Макрон ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Макрон ревакцинировался от коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ревакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:47
2021-11-29T10:47
2021-11-29T11:00
распространение коронавируса
в мире
франция
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4703a765b72a0322986878e7b6eca5.jpg
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ревакцинировался от коронавируса."Ревакцинация и прививка от гриппа - сделаны", - написал Макрон в своём Twitter.При этом французский лидер не уточнил, какой вакциной он ревакцинировался.Эммануэль Макрон сделал прививку от COVID-19 31 мая, не сообщив, какая вакцина использовалась.Президент Франции получил одну дозу, так как болел коронавирусом в декабре.
https://ria.ru/20211129/evrosoyuz-1761218371.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51d206b9ef1b73492845c34b2551903d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
10:47 29.11.2021 (обновлено: 11:00 29.11.2021)
Макрон ревакцинировался от коронавируса
Президент Франции Макрон ревакцинировался от коронавируса