https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761235088.html

Мигрантов используют для сдерживания белорусской армии, заявил Лукашенко

Мигрантов используют для сдерживания белорусской армии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.11.2021

Мигрантов используют для сдерживания белорусской армии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:53

2021-11-29T11:53

2021-11-29T11:53

в мире

литва

африка

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией."Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", - приводит официальный сайт президента Белоруссии слова Лукашенко.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761228313.html

https://ria.ru/20211129/belorussiya-1761228178.html

литва

африка

россия

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в мире, литва, африка, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии