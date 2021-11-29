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Из больниц выпишут 40 пострадавших на "Листвяжной"
Из больниц выпишут 40 пострадавших на "Листвяжной" - РИА Новости, 29.11.2021
Из больниц выпишут 40 пострадавших на "Листвяжной"
Сорок пострадавших из-за взрыва метана на шахте "Листвяжная" до конца дня выпишут из больниц, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:12
2021-11-29T14:12
2021-11-29T14:16
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 29 ноя – РИА Новости. Сорок пострадавших из-за взрыва метана на шахте "Листвяжная" до конца дня выпишут из больниц, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Восемьдесят три человека находятся у нас в больницах на сегодняшний день, из них было четверо тяжелых, сегодня переквалифицировано – двое тяжелых. Сегодня 40 человек к выписке (подготовили – ред.), до конца дня выписка эта будет продолжаться", – сказал губернатор.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
https://ria.ru/20211128/shakhta-1761106741.html
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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
14:12 29.11.2021 (обновлено: 14:16 29.11.2021)
Из больниц выпишут 40 пострадавших на "Листвяжной"
Губернатор Кузбасса Цивилев: до конца дня выпишут 40 пострадавших на шахте "Листвяжная"