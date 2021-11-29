Пищевые предприятия Ленобласти будут поставлять продукцию в ОАЭ
© Фото : Правительство Ленинградской областиПищевые предприятия Ленинградской области в рамках поездки в Объединенные Арабские Эмираты заключили контракты на поставку продукции в ОАЭ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Пищевые предприятия Ленинградской области в рамках поездки в Объединенные Арабские Эмираты заключили контракты на поставку продукции в ОАЭ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, деловая поездка была организована Центром поддержки экспорта Ленинградской области. В состав делегации вошли представители бизнес–сообщества региона во главе с председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрием Яловым. В ходе визита были презентованы инвестиционные возможности Ленинградской области и проведены ряд встреч с представителями местного бизнеса.
"За три дня бизнес-миссии областные компании провели несколько десятков встреч с дистрибьютерами продуктов питания и побывали на предприятиях в Абу-Даби, занимающихся нефтехимической переработкой. Крупные дистрибьютеры, которые занимаются поставками в торговые сети ОАЭ, заинтересовались замороженными ягодами и готовой продукцией из ягод от "Ягод Карелии", а также замороженными десертами и новинкой компании "Глобус Элит" ― сырным соусом. По итогам переговоров областные предприятия готовы заключить контракты на поставку продукции из ягод и замороженных тортов", — сказал собеседник агентства.
Предприятиям, занимающимся нефтехимической переработкой в Абу-Даби, областной торговый дом "Амаро" презентовал свою спецодежду, а компания "Альянс ПРО" ― технологии для очистки танкеров.
"До конца года Центр поддержки экспорта Ленинградской области проведет еще две бизнес-миссии для малых и средних предприятий региона, планирующих развитие внешнеэкономической деятельности ― в Белоруссию и Алжир", — отметили в обладминистрации.
Международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, напомнили в пресс-службе.