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Пищевые предприятия Ленобласти будут поставлять продукцию в ОАЭ

Пищевые предприятия Ленобласти будут поставлять продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 29.11.2021

Пищевые предприятия Ленобласти будут поставлять продукцию в ОАЭ

Пищевые предприятия Ленинградской области в рамках поездки в Объединенные Арабские Эмираты заключили контракты на поставку продукции в ОАЭ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:12

2021-11-29T11:12

2021-11-29T11:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Пищевые предприятия Ленинградской области в рамках поездки в Объединенные Арабские Эмираты заключили контракты на поставку продукции в ОАЭ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, деловая поездка была организована Центром поддержки экспорта Ленинградской области. В состав делегации вошли представители бизнес–сообщества региона во главе с председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрием Яловым. В ходе визита были презентованы инвестиционные возможности Ленинградской области и проведены ряд встреч с представителями местного бизнеса."За три дня бизнес-миссии областные компании провели несколько десятков встреч с дистрибьютерами продуктов питания и побывали на предприятиях в Абу-Даби, занимающихся нефтехимической переработкой. Крупные дистрибьютеры, которые занимаются поставками в торговые сети ОАЭ, заинтересовались замороженными ягодами и готовой продукцией из ягод от "Ягод Карелии", а также замороженными десертами и новинкой компании "Глобус Элит" ― сырным соусом. По итогам переговоров областные предприятия готовы заключить контракты на поставку продукции из ягод и замороженных тортов", — сказал собеседник агентства.Предприятиям, занимающимся нефтехимической переработкой в Абу-Даби, областной торговый дом "Амаро" презентовал свою спецодежду, а компания "Альянс ПРО" ― технологии для очистки танкеров.Международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, напомнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продукты, оаэ