https://ria.ru/20211129/lavrov-1761295562.html
Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков
Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2021
Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ прорабатываются, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:00
2021-11-29T16:00
2021-11-29T16:30
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ прорабатываются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, я думаю, что эта встреча состоится, мы сейчас согласовываем графики", - сказал Рябков журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава министерства Сергей Лавров 2-3 декабря примет участие в заседании совета глав МИД ОБСЕ в Стокгольме, на полях запланированы двусторонние встречи с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Испании, Австрии и других стран.
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751526985.html
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в мире, сша, стокгольм (город), сергей рябков, обсе, энтони блинкен, россия, испания, сергей лавров
16:00 29.11.2021 (обновлено: 16:30 29.11.2021)
Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков не исключил встречи Лаврова и Блинкена на полях саммита глав МИД ОБСЕ