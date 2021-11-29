https://ria.ru/20211129/lavrov-1761295562.html

Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков

Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2021

Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ прорабатываются, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:00

2021-11-29T16:00

2021-11-29T16:30

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ прорабатываются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, я думаю, что эта встреча состоится, мы сейчас согласовываем графики", - сказал Рябков журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава министерства Сергей Лавров 2-3 декабря примет участие в заседании совета глав МИД ОБСЕ в Стокгольме, на полях запланированы двусторонние встречи с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Испании, Австрии и других стран.

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751526985.html

сша

стокгольм (город)

россия

испания

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в мире, сша, стокгольм (город), сергей рябков, обсе, энтони блинкен, россия, испания, сергей лавров