https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761291674.html
Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19
Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19
Количество заражений и госпитализаций с COVID неуклонно снижается, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в своем... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:44
2021-11-29T15:44
2021-11-29T15:44
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество заражений и госпитализаций с COVID неуклонно снижается, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале."Пациентов в стационаре становится меньше. Принятые меры подействовали, и количество заражений, так же, как и количество госпитализаций, неуклонно снижается. За прошедшую неделю к нам поступило 808 человек, из них 26% - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 15% из которых - напрямую в отделения реанимации", - говорится в сообщении.Он отметил, за прошедшую неделю в отделениях реанимации пролечено 38% больных. Каждый шестой пациент находился на ИВЛ, каждый девятый - на неинвазивной вентиляции легких."Доля пациентов младше 50 лет составляет 26%. Доля вакцинированных в тяжелом состоянии - менее 2%. В роддоме за это время пролечено 56 женщин, а на свет появился 21 ребенок. Несмотря на сокращение числа заболевших, тяжесть течения заболевания по-прежнему сохраняется. Напомню, что вакцина не гарантирует 100% защиты от болезни, она снижает риски тяжелого течения болезни и летального исхода. В борьбе с вирусом для больного это самое важное", - рассказал Вечорко.
https://ria.ru/20211128/vechorko-1761093377.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19
Главврач больницы №15 Вечорко заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Количество заражений и госпитализаций с COVID неуклонно снижается, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко
в своем Telegram-канале
.
"Пациентов в стационаре становится меньше. Принятые меры подействовали, и количество заражений, так же, как и количество госпитализаций, неуклонно снижается. За прошедшую неделю к нам поступило 808 человек, из них 26% - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 15% из которых - напрямую в отделения реанимации", - говорится в сообщении.
Он отметил, за прошедшую неделю в отделениях реанимации пролечено 38% больных. Каждый шестой пациент находился на ИВЛ, каждый девятый - на неинвазивной вентиляции легких.
"Доля пациентов младше 50 лет составляет 26%. Доля вакцинированных в тяжелом состоянии - менее 2%. В роддоме за это время пролечено 56 женщин, а на свет появился 21 ребенок. Несмотря на сокращение числа заболевших, тяжесть течения заболевания по-прежнему сохраняется. Напомню, что вакцина не гарантирует 100% защиты от болезни, она снижает риски тяжелого течения болезни и летального исхода. В борьбе с вирусом для больного это самое важное", - рассказал Вечорко.