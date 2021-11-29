https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761291674.html

Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19

Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19

Количество заражений и госпитализаций с COVID неуклонно снижается, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в своем... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:44

2021-11-29T15:44

2021-11-29T15:44

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

валерий вечорко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590520959_0:87:2974:1760_1920x0_80_0_0_77b4bcfba79b2e40717204a668fb08e8.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество заражений и госпитализаций с COVID неуклонно снижается, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале."Пациентов в стационаре становится меньше. Принятые меры подействовали, и количество заражений, так же, как и количество госпитализаций, неуклонно снижается. За прошедшую неделю к нам поступило 808 человек, из них 26% - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 15% из которых - напрямую в отделения реанимации", - говорится в сообщении.Он отметил, за прошедшую неделю в отделениях реанимации пролечено 38% больных. Каждый шестой пациент находился на ИВЛ, каждый девятый - на неинвазивной вентиляции легких."Доля пациентов младше 50 лет составляет 26%. Доля вакцинированных в тяжелом состоянии - менее 2%. В роддоме за это время пролечено 56 женщин, а на свет появился 21 ребенок. Несмотря на сокращение числа заболевших, тяжесть течения заболевания по-прежнему сохраняется. Напомню, что вакцина не гарантирует 100% защиты от болезни, она снижает риски тяжелого течения болезни и летального исхода. В борьбе с вирусом для больного это самое важное", - рассказал Вечорко.

https://ria.ru/20211128/vechorko-1761093377.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко