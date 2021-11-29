В Гонконге выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
В Гонконге выявили третий завозной случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Гонконге
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Третий завозной случай нового штамма COVID-19 "омикрон" подтвержден в Гонконге, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на местный минздрав.
"Третий случай заражения штаммом "омикрон" был подтвержден у 37-летнего мужчины, прилетевшего из Нигерии 24 ноября", - говорится в сообщении.
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Как следует из информации, опубликованной на сайте местного правительства, ранее новый штамм был выявлен у двух мужчин в возрасте 38 и 80 лет, прибывших в Гонконг 24 ноября из Катара и Канады соответственно.
У всех трех мужчин не было симптомов COVID-19. Один из них показал положительный результат во время тестирования в международном аэропорту Гонконга, в то время как у двух других вирус был подтвержден во время прохождения карантина в отеле. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии в изоляции в госпитале.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".