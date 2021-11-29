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В Гонконге выявили третий случай заражения омикрон-штаммом

В Гонконге выявили третий случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

В Гонконге выявили третий случай заражения омикрон-штаммом

Третий завозной случай нового штамма COVID-19 "омикрон" подтвержден в Гонконге, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на местный минздрав. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:34

2021-11-29T12:34

2021-11-29T12:34

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Третий завозной случай нового штамма COVID-19 "омикрон" подтвержден в Гонконге, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на местный минздрав."Третий случай заражения штаммом "омикрон" был подтвержден у 37-летнего мужчины, прилетевшего из Нигерии 24 ноября", - говорится в сообщении.Как следует из информации, опубликованной на сайте местного правительства, ранее новый штамм был выявлен у двух мужчин в возрасте 38 и 80 лет, прибывших в Гонконг 24 ноября из Катара и Канады соответственно.У всех трех мужчин не было симптомов COVID-19. Один из них показал положительный результат во время тестирования в международном аэропорту Гонконга, в то время как у двух других вирус был подтвержден во время прохождения карантина в отеле. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии в изоляции в госпитале.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211126/tanzaniya-1760958474.html

https://ria.ru/20211126/covid-19-1760828895.html

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в мире, юар, канада, гонконг, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19