https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761232983.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, Москва на третьем месте с 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:45

2021-11-29T11:45

2021-11-29T11:45

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, Москва на третьем месте с 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,08%, 2. Республика Алтай - 0,14%, 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ - 0,18%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761232321.html

республика алтай

республика калмыкия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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