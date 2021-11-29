https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761232983.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, Москва на третьем месте с 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:45
2021-11-29T11:45
2021-11-29T11:45
распространение коронавируса
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республика калмыкия
москва
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, Москва на третьем месте с 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,08%, 2. Республика Алтай - 0,14%, 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ - 0,18%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии — 0,08%