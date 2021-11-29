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В Москве выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.11.2021

В Москве выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве (3434), Подмосковье (2236), Санкт-Петербурге (2181), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:44

2021-11-29T11:44

2021-11-29T11:44

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве (3434), Подмосковье (2236), Санкт-Петербурге (2181), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3434, 2 Московская область 2236, 3 Санкт-Петербург 2181", - говорится в сообшении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 28, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - пять.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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