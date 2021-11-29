https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761232628.html
В Москве выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.11.2021
В Москве выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве (3434), Подмосковье (2236), Санкт-Петербурге (2181), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:44
2021-11-29T11:44
2021-11-29T11:44
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032296_0:69:2795:1641_1920x0_80_0_0_14708253578b3b3db50eedce03d9346a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве (3434), Подмосковье (2236), Санкт-Петербурге (2181), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3434, 2 Московская область 2236, 3 Санкт-Петербург 2181", - говорится в сообшении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 28, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - пять.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032296_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_7d6cb18dac4bb112170f2938fb4a4168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3434 новых случая заражения коронавирусом