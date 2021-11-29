https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761232321.html

В России за сутки выявили 33 860 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 33 860 случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

В России за сутки выявили 33 860 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 33 860 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:42

2021-11-29T11:42

2021-11-29T13:37

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 33 860 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 860 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2562 (7,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне выявили 33 548 случаев. Темп прироста составил 0,35%. Максимума этот показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.Умерли 1209 человек, выздоровели 27,7 тысячи пациентов.Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве — 3434, Московской области — 2236 и Санкт-Петербурге — 2181. Минимальные показатели — на Чукотке (пять), в Ненецком автономном округе (десять) и в Республике Калмыкия (28).В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 604 233 человека, из них 270 292 человека скончались, 8 200 971 вылечился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 260 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211129/gladkov-1760964091.html

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