11:42 29.11.2021 (обновлено: 13:37 29.11.2021)
В России за сутки выявили 33 860 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 33 860 случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 33 860 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 860 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2562 (7,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне выявили 33 548 случаев. Темп прироста составил 0,35%. Максимума этот показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1209 человек, выздоровели 27,7 тысячи пациентов.
Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве — 3434, Московской области — 2236 и Санкт-Петербурге — 2181. Минимальные показатели — на Чукотке (пять), в Ненецком автономном округе (десять) и в Республике Калмыкия (28).
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 604 233 человека, из них 270 292 человека скончались, 8 200 971 вылечился.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 260 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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