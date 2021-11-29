https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761231538.html

В России за сутки умерли 1209 человек от COVID-19

В России за сутки умерли 1209 человек от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

В России за сутки умерли 1209 человек от COVID-19

За сутки в России подтверждены 1 209 смертей с COVID-19, за все время погибли 273 964 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:41

2021-11-29T11:41

2021-11-29T11:41

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 209 смертей с COVID-19, за все время погибли 273 964 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 209 смертей... За весь период по России умерло 273 964 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 93 человека, в Санкт-Петербурге - 66, Подмосковье - 58.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии