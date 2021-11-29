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В России за сутки умерли 1209 человек от COVID-19
В России за сутки умерли 1209 человек от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
В России за сутки умерли 1209 человек от COVID-19
За сутки в России подтверждены 1 209 смертей с COVID-19, за все время погибли 273 964 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:41
2021-11-29T11:41
2021-11-29T11:41
распространение коронавируса
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 209 смертей с COVID-19, за все время погибли 273 964 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 209 смертей... За весь период по России умерло 273 964 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 93 человека, в Санкт-Петербурге - 66, Подмосковье - 58.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1209 человек от COVID-19
В России за сутки умерли 1209 пациентов от COVID-19