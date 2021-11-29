https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761226746.html

Двое из четырех заразившихся омикрон-штаммом в Австралии полностью привиты

Двое из четырех заразившихся омикрон-штаммом в Австралии полностью привиты - РИА Новости, 29.11.2021

Двое из четырех заразившихся омикрон-штаммом в Австралии полностью привиты

Двое из четырех человек, заразившихся в австралийском штате Новый Южный Уэльс вариантом COVID-19 "омикрон", были полностью вакцинированы от коронавируса,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:24

2021-11-29T11:24

2021-11-29T11:24

распространение коронавируса

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новый южный уэльс

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двое из четырех человек, заразившихся в австралийском штате Новый Южный Уэльс вариантом COVID-19 "омикрон", были полностью вакцинированы от коронавируса, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его словам, всего в Австралии официально подтверждены пять случаев "омикрона", в том числе один на отдаленной Северной территории.Телеканал приводит слова одного из ведущих австралийских экспертов по инфекционным заболеваниям Питера Коллиньона из госуниверситета Австралии о том, что пока нет доказательств, что вариант "омикрон" "хуже" предыдущих штаммов."Нужно быть более осторожными с нашими страхами в плане принятия чувствительных решений", - считает ученый. При этом он призвал определить более четкие критерии для оправдания запретов на пересечение границ, карантина и других мер против пандемии.

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

австралия

новый южный уэльс

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в мире, австралия, новый южный уэльс, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса