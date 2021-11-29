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В Москве пройдет вторая конференция по инфографике VISUAL CONF II
В Москве пройдет вторая конференция по инфографике VISUAL CONF II - РИА Новости, 29.11.2021
В Москве пройдет вторая конференция по инфографике VISUAL CONF II
В Москве в “Умном городе” на ВДНХ 17-18 декабря состоится вторая профильная конференция по инфографике и визуализации данных VISUAL CONF II (18+). Деловое... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:53
2021-11-29T15:53
2021-11-29T18:03
пресс-релизы
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МОСКВА, 29 ноя - Пресс-служба ООО "Мономакс". В Москве в “Умном городе” на ВДНХ 17-18 декабря состоится вторая профильная конференция по инфографике и визуализации данных VISUAL CONF II (18+). Деловое сообщество обсудит проблематику эффективной передачи большого массива информации с помощью инфографики и презентаций.Предпосылкой для организации первой конференции в апреле 2019 года стала проблематика современного делового сообщества: информации становится всё больше, времени для её обработки всё меньше, требования к эффективности бизнеса и к отдельным сотрудникам растут, но ресурсы человеческого восприятия ограничены и не способны обработать избыточное количество данных. Инфографика – способ эту задачу решить. Именно для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, на конференции встретились представители банков, нефтяной промышленности, СМИ, ИТ-компаний, некоммерческих организаций, ритейла, а также маркетологи, инвесторы, юристы.В 2021 году команда организаторов вновь соберет ведущих экспертов в области инфографики и визуализации данных на двухдневной конференции VISUAL CONF II.В рамках первого дня пройдут выступления, из которых участники узнают о современных трендах визуализации, лучших практиках создания презентаций и работы с информацией, реальных кейсах спикеров и многом другом.Также в рамках первого дня пройдет финал первой премии на лучшую презентацию года VISUAL CONF AWARD, где победители получат ценные призы, а участники конференции — новые идеи по визуализации. Во второй день пройдет ярмарка мастер-классов от лучших тренеров и школ по презентациям и визуализации данных.Рассказывает Анатолий Райский, один из организаторов конференции:"Инфографика полезна во всех сферах, где нужно работать с данными и уметь их эффективно доносить до аудитории. Это и обучение, и аналитика, и продажи, и инвестиции. Сейчас многие сайты не особо эффективны, а презентации и отчёты терпят неудачу только по одной причине: мозг тех, для кого эта информация была собрана, перегружен и блокирует всё скучное или непонятное. Загруженному человеку сложно вникать в массивы текста и цифр. Даже если он мотивирован, а тем более, если не слишком.Куда проще обрабатывать информацию, передаваемую с помощью символов и визуальных образов, с использованием инфографики. Но готовых специалистов, которые могут её создать, с момента формулировки задачи до воплощения, на всю страну десятки, максимум пара сотен.В позапрошлом году у нас появилась идея создать профессиональное сообщество людей в области визуализации данных, в котором будет место для новых идей, полезных контактов, интересных коллабораций. И мы приступили к работе, организовали первое событие (апрель 2019 года), потом во время локдауна провели несколько мероприятий онлайн и теперь снова собираемся пообщаться вживую. Задачей сообщества мы видим повышение качества коммуникаций и скорости принятия решений при помощи инфографики".Во второй конференции примут участие более трёхсот человек. Сформировано более пятнадцати докладов, запланированы мастер-классы и нетворкинг-форматы. В фокусе внимания на конференции - факторы и методы, способные оптимизировать алгоритмы формирования и передачи информации, а также разборы существующих кейсов, анализ лучших практик и поиск новых оптимальных путей использования инфографики в деловой среде.Дата проведения: 16 и 17 декабря 2021 года.Место: Москва, площадка “Умный город”, пр-т Мира, 119, строение 461.Участие возможно очно и онлайн. Существуют форматы для частных и корпоративных участников. Более подробная информация о форматах участия и программе: https://visual-conf.ru.Юлия Райская, руководитель проекта. Тел.: +7 (911) 912-5524.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 29 ноя - Пресс-служба ООО "Мономакс". В Москве в “Умном городе” на ВДНХ 17-18 декабря состоится вторая профильная конференция по инфографике и визуализации данных VISUAL CONF II (18+). Деловое сообщество обсудит проблематику эффективной передачи большого массива информации с помощью инфографики и презентаций.
Предпосылкой для организации первой конференции в апреле 2019 года стала проблематика современного делового сообщества: информации становится всё больше, времени для её обработки всё меньше, требования к эффективности бизнеса и к отдельным сотрудникам растут, но ресурсы человеческого восприятия ограничены и не способны обработать избыточное количество данных. Инфографика – способ эту задачу решить. Именно для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, на конференции встретились представители банков, нефтяной промышленности, СМИ, ИТ-компаний, некоммерческих организаций, ритейла, а также маркетологи, инвесторы, юристы.
В 2021 году команда организаторов вновь соберет ведущих экспертов в области инфографики и визуализации данных на двухдневной конференции VISUAL CONF II.
В рамках первого дня пройдут выступления, из которых участники узнают о современных трендах визуализации, лучших практиках создания презентаций и работы с информацией, реальных кейсах спикеров и многом другом.
Также в рамках первого дня пройдет финал первой премии на лучшую презентацию года VISUAL CONF AWARD
, где победители получат ценные призы, а участники конференции — новые идеи по визуализации. Во второй день пройдет ярмарка мастер-классов от лучших тренеров и школ по презентациям и визуализации данных.
Рассказывает Анатолий Райский, один из организаторов конференции:
"Инфографика полезна во всех сферах, где нужно работать с данными и уметь их эффективно доносить до аудитории. Это и обучение, и аналитика, и продажи, и инвестиции. Сейчас многие сайты не особо эффективны, а презентации и отчёты терпят неудачу только по одной причине: мозг тех, для кого эта информация была собрана, перегружен и блокирует всё скучное или непонятное. Загруженному человеку сложно вникать в массивы текста и цифр. Даже если он мотивирован, а тем более, если не слишком.
Куда проще обрабатывать информацию, передаваемую с помощью символов и визуальных образов, с использованием инфографики. Но готовых специалистов, которые могут её создать, с момента формулировки задачи до воплощения, на всю страну десятки, максимум пара сотен.
В позапрошлом году у нас появилась идея создать профессиональное сообщество людей в области визуализации данных, в котором будет место для новых идей, полезных контактов, интересных коллабораций. И мы приступили к работе, организовали первое событие (апрель 2019 года), потом во время локдауна провели несколько мероприятий онлайн и теперь снова собираемся пообщаться вживую. Задачей сообщества мы видим повышение качества коммуникаций и скорости принятия решений при помощи инфографики".
Во второй конференции примут участие более трёхсот человек. Сформировано более пятнадцати докладов, запланированы мастер-классы и нетворкинг-форматы. В фокусе внимания на конференции - факторы и методы, способные оптимизировать алгоритмы формирования и передачи информации, а также разборы существующих кейсов, анализ лучших практик и поиск новых оптимальных путей использования инфографики в деловой среде.
Дата проведения: 16 и 17 декабря 2021 года.
Место: Москва, площадка “Умный город”, пр-т Мира, 119, строение 461.
Участие возможно очно и онлайн. Существуют форматы для частных и корпоративных участников. Более подробная информация о форматах участия и программе: https://visual-conf.ru
.
Юлия Райская, руководитель проекта. Тел.: +7 (911) 912-5524.
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