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ХХ юбилейная конференция "Лизинг в России – 2021" пройдет в Москве

ХХ юбилейная конференция "Лизинг в России – 2021" пройдет в Москве - РИА Новости, 29.11.2021

ХХ юбилейная конференция "Лизинг в России – 2021" пройдет в Москве

Восьмого декабря 2021 года состоится XX конференция "Лизинг в России – 2021", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:18

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МОСКВА, 29 ноя - Пресс-центр АО "Эксперт РА". Восьмого декабря 2021 года состоится XX конференция "Лизинг в России – 2021", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации.Дата и время проведения: 8 декабря 2021 года, 9:00 – 17:30 (офлайн)Место проведения: Swissоtel Красные Холмы Подробнее по ссылке.Вопреки пандемии и сохраняющейся неопределенности в экономике, лизинговый рынок продолжает расти и эволюционировать, успешно выполняя функцию эффективного инструмента по модернизации и расширению производств. Вместе с этим перед рынком открывается возможность получить новый драйвер и усилить свою роль в экономике на ближайшую десятилетку. Чтобы не упустить этот шанс, лизинговому сообществу уже сегодня необходимо активно включаться в ESG-повестку, отвечая на современные запросы государства и бизнеса. Проект проводится с 2002 года и является крупнейшим в России событием для профессионалов рынка лизинга и ключевой площадкой для обмена опытом. Представители регулятора, а также руководители крупнейших лизинговых компаний обсудят перспективы автолизинга как драйвера рынка, проанализируют переход на ФСБУ 25, определят, что эффективнее для бизнеса: лизинг или банки. Спикеры подведут итоги года для всех сегментов лизинга и определят тренды на ближайшее будущее.Мероприятие для возрастной категории +18.Контакты:По вопросам партнерства: Мариам Яндиева, +7 (495) 225-34-44 (доб. 3480), E-mail.По вопросам участия в мероприятии: Дарья Глазова, +7 (495) 225-34-44 (доб. 3477), E-mail По вопросам программы: Юлия Барыбина, +7 (495) 225-34-44 (доб. 3478), E-mailПо вопросам аккредитации СМИ: Александра Багило, +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706), E-mailРегистрация на сайте мероприятия.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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