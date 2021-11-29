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Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть до Благовещенска
Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть до Благовещенска - РИА Новости, 29.11.2021
Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть до Благовещенска
Пограничники в Амурской области задержали китаянку, которая незаконно пересекла границу вплавь, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:11
2021-11-29T08:11
2021-11-29T13:48
происшествия
китай
амурская область
амур (река)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя — РИА Новости. Пограничники в Амурской области задержали китаянку, которая незаконно пересекла границу вплавь, сообщили в региональной прокуратуре.Двадцатитрехлетняя гражданка Китая хотела попасть в Россию, чтобы устроиться на работу. Летом 2021 года днем она купила билет на теплоход в китайском Хэйхэ и совершила на нем прогулку, во время которой "визуально определила место максимального приближения к российскому берегу". Вечером того же дня девушка вновь села на речное судно.Когда теплоход проходил возле Благовещенска, жительница КНР прыгнула в воду, чтобы переправиться через реку Амур. Иностранка обвиняется по части 1 статьи 322 УК (пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Благовещенский городской суд.
https://ria.ru/20210730/matras-1743675156.html
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происшествия, китай, амурская область, амур (река), россия
08:11 29.11.2021 (обновлено: 13:48 29.11.2021)
Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть до Благовещенска
Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть по Амуру до Благовещенска