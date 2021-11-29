https://ria.ru/20211129/kitay-1761202688.html

Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть до Благовещенска

Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть до Благовещенска - РИА Новости, 29.11.2021

Жительница Китая прыгнула с теплохода, чтобы доплыть до Благовещенска

Пограничники в Амурской области задержали китаянку, которая незаконно пересекла границу вплавь, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:11

2021-11-29T08:11

2021-11-29T13:48

происшествия

китай

амурская область

амур (река)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя — РИА Новости. Пограничники в Амурской области задержали китаянку, которая незаконно пересекла границу вплавь, сообщили в региональной прокуратуре.Двадцатитрехлетняя гражданка Китая хотела попасть в Россию, чтобы устроиться на работу. Летом 2021 года днем она купила билет на теплоход в китайском Хэйхэ и совершила на нем прогулку, во время которой "визуально определила место максимального приближения к российскому берегу". Вечером того же дня девушка вновь села на речное судно.Когда теплоход проходил возле Благовещенска, жительница КНР прыгнула в воду, чтобы переправиться через реку Амур. Иностранка обвиняется по части 1 статьи 322 УК (пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Благовещенский городской суд.

https://ria.ru/20210730/matras-1743675156.html

китай

амурская область

амур (река)

россия

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происшествия, китай, амурская область, амур (река), россия