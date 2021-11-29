https://ria.ru/20211129/khanuka-1761304220.html

Раввин призвал не есть слишком много пончиков в Хануку

Раввин призвал не есть слишком много пончиков в Хануку - РИА Новости, 29.11.2021

Раввин призвал не есть слишком много пончиков в Хануку

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал быть внимательными и аккуратными с калорийными угощениями во время... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:45

2021-11-29T16:45

2021-11-29T16:45

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал быть внимательными и аккуратными с калорийными угощениями во время празднования Хануки – традиционными пончиками и оладьями."Еда, которая ассоциируется с Ханукой, – это масло: раз чудо было с маслом, значит, все вокруг – масло. Это пончики – жареное в масле тесто, оладьи, картофельные оладьи латкес, которые жарятся в масле. Нужно быть внимательным и аккуратным, это очень калорийная пища", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".Раввин подчеркнул, что ханукальные лакомства – это, безусловно, символическая еда, которую очень любят дети и взрослые, но "это не значит, что их нужно съедать бесконечное количество".В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.Кроме того, 28 ноября в 2021 году у христианских конфессий, использующих григорианский календарь, начался Адвент – время подготовки к Рождеству. У православных же христиан 28 ноября начался Рождественский пост.

https://ria.ru/20211128/khanuka-1761186936.html

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сирия, федерация еврейских общин россии, россия, религия