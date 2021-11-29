https://ria.ru/20211129/kartofel-1761190102.html

Чем опасен прошлогодний картофель

Специалист Роскачества предупредила, чем опасен прошлогодний картофель - РИА Новости, 29.11.2021

Чем опасен прошлогодний картофель

Покупая картофель, не стоит выбирать клубни с темным и зелеными пятнами, они свидетельствуют о наличии в овоще соланина, обладающего токсическим действием,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T03:18

2021-11-29T03:18

2021-11-29T03:18

общество

роскачество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Покупая картофель, не стоит выбирать клубни с темным и зелеными пятнами, они свидетельствуют о наличии в овоще соланина, обладающего токсическим действием, рассказала агентству "Прайм" начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.По ее словам, при значимых концентрациях соланин может вызвать серьезное пищевое отравление.Котельникова также напомнила о возможном содержании в картофеле нитратов и посоветовала перед приготовлением блюда из картофеля оставить очищенные клубни на 30 минут в воде. Тяжелые металлы также могут находиться в клубнях, и если регулярно употреблять в пищу такой картофель, можно ждать "плачевных последствий".

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/kartofel-1760590016.html

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2021

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общество, роскачество