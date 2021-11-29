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https://ria.ru/20211129/karelova-1761335934.html
В Совфеде прошло заседание Совета по делам инвалидов
В Совфеде прошло заседание Совета по делам инвалидов - РИА Новости, 29.11.2021
В Совфеде прошло заседание Совета по делам инвалидов
Инвалиды в России продолжают сталкиваться с барьерами при трудоустройстве, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, необходимо... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:18
2021-11-29T19:19
общество
совет федерации рф
галина карелова
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Инвалиды в России продолжают сталкиваться с барьерами при трудоустройстве, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, необходимо закрепить дополнительные гарантии получения работы людьми с ограниченными возможностями."Инвалиды продолжают сталкиваться с барьерами при трудоустройстве, основными из которых являются сложности при получении профессионального образования, техническое оснащение рабочих мест, отсутствие системного внедрения программ профессиональной ориентации, в том числе программ для адаптации и закрепления на рабочем месте", - сказала она на заседании Совета по делам инвалидов при Совфеде.В связи с этим, подчеркнула Карелова, следует продолжить работу по совершенствованию законодательства, направленного на закрепление дополнительных гарантий трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. Также, по славам вице-спикера, необходимо активизировать межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти регионов, образовательных организаций и органов службы занятости для обеспечения более эффективного процесса по сопровождению выпускников-инвалидов при трудоустройстве. "Только системная реализация программ, мероприятий и проектов будет способствовать повышению возможностей социализации, самореализации и занятости лиц с ограничениями по здоровью", - сказала она.Также не менее важной темой является получение второго образования гражданами, которые приобрели инвалидность и лишились возможности осуществлять трудовую деятельность по ранее полученной специальности, подчеркнула сенатор. По ее словам, отсутствие права на получение бесплатного второго образования соответствующего уровня в целях переквалификации фактически лишает их заработка и препятствует нормальной социальной жизни.В настоящее время, сообщила Карелова, в России проживают 11,4 миллионов граждан с ограничениями по здоровью, в том числе порядка 900 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. По подсчетам экспертов, наиболее низкий уровень занятости отмечается в возрастных категориях от 20-24 лет, 25-29 лет, 30-37 лет, который составил 1,6%, 5% и 7% соответственно.Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, закрепленные российским законодательством, включая План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021-2024 годы, федеральный проект "Социальные лифты для каждого" в рамках национального проекта "Образование" и другие инструменты, направленные на содействие в трудоустройстве после получения образования, доля трудоустроенных граждан с ограниченными возможностями оставляет желать лучшего, констатировала Карелова.
https://ria.ru/20211123/obuchenie-1760334169.html
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общество, совет федерации рф, галина карелова, россия
19:18 29.11.2021 (обновлено: 19:19 29.11.2021)
 
В Совфеде прошло заседание Совета по делам инвалидов

Вице-спикер Совфеда Карелова провела заседание Совета по делам инвалидов

© Фото : предоставлено пресс-службойЗаместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Инвалиды в России продолжают сталкиваться с барьерами при трудоустройстве, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, необходимо закрепить дополнительные гарантии получения работы людьми с ограниченными возможностями.
"Инвалиды продолжают сталкиваться с барьерами при трудоустройстве, основными из которых являются сложности при получении профессионального образования, техническое оснащение рабочих мест, отсутствие системного внедрения программ профессиональной ориентации, в том числе программ для адаптации и закрепления на рабочем месте", - сказала она на заседании Совета по делам инвалидов при Совфеде.
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В связи с этим, подчеркнула Карелова, следует продолжить работу по совершенствованию законодательства, направленного на закрепление дополнительных гарантий трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. Также, по славам вице-спикера, необходимо активизировать межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти регионов, образовательных организаций и органов службы занятости для обеспечения более эффективного процесса по сопровождению выпускников-инвалидов при трудоустройстве. "Только системная реализация программ, мероприятий и проектов будет способствовать повышению возможностей социализации, самореализации и занятости лиц с ограничениями по здоровью", - сказала она.
Также не менее важной темой является получение второго образования гражданами, которые приобрели инвалидность и лишились возможности осуществлять трудовую деятельность по ранее полученной специальности, подчеркнула сенатор. По ее словам, отсутствие права на получение бесплатного второго образования соответствующего уровня в целях переквалификации фактически лишает их заработка и препятствует нормальной социальной жизни.
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В настоящее время, сообщила Карелова, в России проживают 11,4 миллионов граждан с ограничениями по здоровью, в том числе порядка 900 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. По подсчетам экспертов, наиболее низкий уровень занятости отмечается в возрастных категориях от 20-24 лет, 25-29 лет, 30-37 лет, который составил 1,6%, 5% и 7% соответственно.
Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, закрепленные российским законодательством, включая План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021-2024 годы, федеральный проект "Социальные лифты для каждого" в рамках национального проекта "Образование" и другие инструменты, направленные на содействие в трудоустройстве после получения образования, доля трудоустроенных граждан с ограниченными возможностями оставляет желать лучшего, констатировала Карелова.
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