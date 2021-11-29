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Жителя Магадана арестовали по делу об истязании детей

Жителя Магадана арестовали по делу об истязании детей - РИА Новости, 29.11.2021

Жителя Магадана арестовали по делу об истязании детей

Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет избивал троих детей своей жены, сообщает... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:01

2021-11-29T11:01

2021-11-29T11:05

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россия

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МАГАДАН, 29 ноя – РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет избивал троих детей своей жены, сообщает СУСК России по Магаданской области."По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2019 года по ноябрь 2021 года, проживая в Магадане совместно со своей супругой и ее детьми, ложно понимая процесс воспитания последних, подвергал трех несовершеннолетних жестокому обращению и истязанию путем систематического нанесения побоев. Своими умышленными действиями мужчина на протяжении длительного времени причинял детям физические и психические страдания, а также различные телесные повреждения", - сообщает ведомство. Мужчине предъявили обвинение по статье "Истязание заведомо несовершеннолетних", суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу."Двое несовершеннолетних детей изъяты из семьи и в настоящее время находятся в реабилитационном центре, где с ними начнут работать психологи. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступных действий, а также возможные факты совершения иных преступлений в отношении пострадавших детей", - уточняет следствие.

https://ria.ru/20211024/istyazanie-1756016819.html

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происшествия, магаданская область, магадан, следственный комитет россии (ск рф), россия