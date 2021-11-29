11:01 29.11.2021 (обновлено: 11:05 29.11.2021)
Жителя Магадана арестовали по делу об истязании детей
В Магадане возбудили дело против мужчины, избивавшего троих детей своей жены
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МАГАДАН, 29 ноя – РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет избивал троих детей своей жены, сообщает СУСК России по Магаданской области.
"По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2019 года по ноябрь 2021 года, проживая в Магадане совместно со своей супругой и ее детьми, ложно понимая процесс воспитания последних, подвергал трех несовершеннолетних жестокому обращению и истязанию путем систематического нанесения побоев. Своими умышленными действиями мужчина на протяжении длительного времени причинял детям физические и психические страдания, а также различные телесные повреждения", - сообщает ведомство. Мужчине предъявили обвинение по статье "Истязание заведомо несовершеннолетних", суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Двое несовершеннолетних детей изъяты из семьи и в настоящее время находятся в реабилитационном центре, где с ними начнут работать психологи. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступных действий, а также возможные факты совершения иных преступлений в отношении пострадавших детей", - уточняет следствие.
24 октября, 14:29На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков