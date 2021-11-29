https://ria.ru/20211129/ivl-1761235508.html

В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 601 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:54

2021-11-29T11:54

2021-11-29T11:54

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 601 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3703 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 768 538. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

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