https://ria.ru/20211129/ivl-1761235508.html
В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 601 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:54
2021-11-29T11:54
2021-11-29T11:54
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 601 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3703 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 768 538. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 747 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 601 пациент