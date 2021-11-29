https://ria.ru/20211129/italiya-1761306840.html

В Италии арестовали почти 30 участников мафиозного клана

В Италии арестовали почти 30 участников мафиозного клана - РИА Новости, 29.11.2021

В Италии арестовали почти 30 участников мафиозного клана

Двадцать восемь человек заключены под стражу после операции итальянской полиции против мафиозной группировки из южной провинции Потенца, сообщает местная... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:56

2021-11-29T16:56

2021-11-29T16:56

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базиликата

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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Двадцать восемь человек заключены под стражу после операции итальянской полиции против мафиозной группировки из южной провинции Потенца, сообщает местная прокуратура.Среди арестованных оказались два предполагаемых главаря организации, которая стала известна по их фамилиям как "клан Марторано-Стефанутти". Как заявил прокурор Франческо Курчо, их группировка была "широко признана" ндрангетой (могущественное объединение из Калабрии) и мафиозными кланами из областей Базиликата, Сицилия и Апулия.Помимо оказавшихся в заключении еще девять человек помещены под домашний арест.Основной "сферой интересов" группировки были наркотрафик и торговля оружием. Также они занимались установкой игровых автоматов, обеспечением безопасности в увеселительных заведениях и имели интерес к подрядам в больничной сфере.Полученная прибыль позволила преступникам оперировать значительными денежными суммами, часть из которых направлялась на поддержку осужденных партнеров. Такую помощь получал и Дорино Стефанутти, который во время заключения смог сохранять контроль над группировкой, отправляя на свободу указания после получения "значительной материальной помощи", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211122/italiya-1760142060.html

https://ria.ru/20210504/italiya-1731084206.html

апулия

базиликата

сицилия

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в мире, апулия, базиликата, сицилия