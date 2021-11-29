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Объем инвестиций технополиса "Москва" за 9 месяцев 2021 года вырос втрое
Объем инвестиций технополиса "Москва" за 9 месяцев 2021 года вырос втрое - РИА Новости, 29.11.2021
Объем инвестиций технополиса "Москва" за 9 месяцев 2021 года вырос втрое
Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в создание и развитие высокотехнологичных производств за девять месяцев текущего РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:30
2021-11-29T10:30
2021-11-29T10:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в создание и развитие высокотехнологичных производств за девять месяцев текущего года превысил 21,6 миллиарда рублей, что почти втрое больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Больше всего средств с января по сентябрь вложили производители фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования, уточнил руководитель департамента Александр Прохоров."Инвестиции производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за девять месяцев 2021 года составили более 13 миллиардов рублей. На территории ОЭЗ предприятия развивают площадки по выпуску лекарств против онкологических заболеваний, почечной недостаточности, болезней сердца, изделий для оснащения машин скорой медицинской помощи, оборудования для дезинфекционного контроля", – рассказал глава ведомства.Активными инвесторами выступают предприятия кластера микроэлектроники. Это производители, микросхем, электронных меток, чипов, полупроводниковых изделий. За девять месяцев 2021 года они вложили свыше 7,3 миллиарда рублей. В тройке лидеров также представители кластера высокотехнологичных производств, которые специализируются на аддитивных технологиях, досмотровом оборудовании для обеспечения безопасности, развивают производство канатно-транспортных систем, холодильного оборудования, учебных образовательных комплексов. Они инвестировали более 458 миллионов рублей.
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в создание и развитие высокотехнологичных производств за девять месяцев текущего года превысил 21,6 миллиарда рублей, что почти втрое больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Больше всего средств с января по сентябрь вложили производители фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования, уточнил руководитель департамента Александр Прохоров
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"Инвестиции производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за девять месяцев 2021 года составили более 13 миллиардов рублей. На территории ОЭЗ предприятия развивают площадки по выпуску лекарств против онкологических заболеваний, почечной недостаточности, болезней сердца, изделий для оснащения машин скорой медицинской помощи, оборудования для дезинфекционного контроля", – рассказал глава ведомства.
Активными инвесторами выступают предприятия кластера микроэлектроники. Это производители, микросхем, электронных меток, чипов, полупроводниковых изделий. За девять месяцев 2021 года они вложили свыше 7,3 миллиарда рублей. В тройке лидеров также представители кластера высокотехнологичных производств, которые специализируются на аддитивных технологиях, досмотровом оборудовании для обеспечения безопасности, развивают производство канатно-транспортных систем, холодильного оборудования, учебных образовательных комплексов. Они инвестировали более 458 миллионов рублей.
"Всего за время работы московской особой экономической зоны инвестиции резидентов превысили 59 миллиардов рублей. Благодаря преференциям особой экономической зоны инвесторы реализуют проекты с максимальной эффективностью, обеспечивая город востребованной продукцией и высококвалифицированными рабочими местами. Так, только по итогам прошлого года резиденты создали около 1,3 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении ДИПП.