https://ria.ru/20211129/investitsii-1761216851.html

Объем инвестиций технополиса "Москва" за 9 месяцев 2021 года вырос втрое

Объем инвестиций технополиса "Москва" за 9 месяцев 2021 года вырос втрое - РИА Новости, 29.11.2021

Объем инвестиций технополиса "Москва" за 9 месяцев 2021 года вырос втрое

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в создание и развитие высокотехнологичных производств за девять месяцев текущего РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:30

2021-11-29T10:30

2021-11-29T10:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в создание и развитие высокотехнологичных производств за девять месяцев текущего года превысил 21,6 миллиарда рублей, что почти втрое больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Больше всего средств с января по сентябрь вложили производители фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования, уточнил руководитель департамента Александр Прохоров."Инвестиции производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за девять месяцев 2021 года составили более 13 миллиардов рублей. На территории ОЭЗ предприятия развивают площадки по выпуску лекарств против онкологических заболеваний, почечной недостаточности, болезней сердца, изделий для оснащения машин скорой медицинской помощи, оборудования для дезинфекционного контроля", – рассказал глава ведомства.Активными инвесторами выступают предприятия кластера микроэлектроники. Это производители, микросхем, электронных меток, чипов, полупроводниковых изделий. За девять месяцев 2021 года они вложили свыше 7,3 миллиарда рублей. В тройке лидеров также представители кластера высокотехнологичных производств, которые специализируются на аддитивных технологиях, досмотровом оборудовании для обеспечения безопасности, развивают производство канатно-транспортных систем, холодильного оборудования, учебных образовательных комплексов. Они инвестировали более 458 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211124/finpodderzhka-1760511522.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров