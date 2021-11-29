https://ria.ru/20211129/gradskiy-1761232018.html

Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком, заявил Путин

Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2021

Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким певца и композитора Александра Градского, подчеркнув, что тот был ярким, бесконечно талантливым и РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:42

2021-11-29T11:42

2021-11-29T11:53

культура

общество

владимир путин

александр градский

умер александр градский

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким певца и композитора Александра Градского, подчеркнув, что тот был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком, а его песни отражали дух и настроение эпохи, сообщается на сайте Кремля.Градский скончался в воскресенье 28 ноября на 73-м году жизни. В пятницу композитора экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью Александра Борисовича Градского. Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком – музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что добрая, светлая память об Александре Градском навсегда сохранится в сердцах.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала, в сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта.

https://ria.ru/20211129/soobschenie-1761196424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/gradskiy-1761217618.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, александр градский, умер александр градский