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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/gradskiy-1761232018.html
Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком, заявил Путин
Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2021
Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким певца и композитора Александра Градского, подчеркнув, что тот был ярким, бесконечно талантливым и РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:42
2021-11-29T11:53
культура
общество
владимир путин
александр градский
умер александр градский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким певца и композитора Александра Градского, подчеркнув, что тот был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком, а его песни отражали дух и настроение эпохи, сообщается на сайте Кремля.Градский скончался в воскресенье 28 ноября на 73-м году жизни. В пятницу композитора экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью Александра Борисовича Градского. Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком – музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что добрая, светлая память об Александре Градском навсегда сохранится в сердцах.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала, в сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта.
https://ria.ru/20211129/soobschenie-1761196424.html
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общество, владимир путин, александр градский, умер александр градский
11:42 29.11.2021 (обновлено: 11:53 29.11.2021)
 
Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком, заявил Путин

Президент Путин заявил, что певец Градский был ярким и бесконечно талантливым человеком

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Градский
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким певца и композитора Александра Градского, подчеркнув, что тот был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком, а его песни отражали дух и настроение эпохи, сообщается на сайте Кремля.
Градский скончался в воскресенье 28 ноября на 73-м году жизни. В пятницу композитора экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью Александра Борисовича Градского. Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком – музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что добрая, светлая память об Александре Градском навсегда сохранится в сердцах.
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.
Девушка у здания театра Градский холл в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
04:06Культура
Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому
Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.
В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала, в сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта.
Певец и композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
10:35
Имущество на сотни миллионов. Что известно про наследство Градского?
 
КультураОбществоВладимир ПутинАлександр ГрадскийУмер Александр Градский
 
 
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