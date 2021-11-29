https://ria.ru/20211129/gory-1761225453.html
Назван любимый месяц в году у горнолыжников и сноубордистов
Назван любимый месяц в году у горнолыжников и сноубордистов - РИА Новости, 29.11.2021
Назван любимый месяц в году у горнолыжников и сноубордистов
Эксперты узнали, когда россияне предпочитают ездить на горнолыжные каникулы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:05
2021-11-29T20:05
2021-11-29T20:05
туризм
отдых
байкальск
кировск
южно-сахалинск
новый год
роза хутор
новости - туризм
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали, когда россияне предпочитают ездить на горнолыжные каникулы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Согласно результатам опроса, большинство любителей склонов чаще всего отправляются покорять вершины в январе, преимущественно в новогодние праздники. Таких 44 процента.Почти каждый третий респондент открывает сезон уже после ажиотажа на курортах — в феврале. Остальные предпочитают отдыхать весной — в марте, апреле и мае."Туристы едут кататься на лыжах или сноуборде в Кировск, Южно-Сахалинск, Абзаково, Шерегеш, Байкальск и на Эльбрус. В этих направлениях горнолыжный сезон закрывается в конце мая. В зависимости от погоды покататься на Розе Хутор также можно до 14 мая", — уточняют в пресс-службе.
https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761206760.html
байкальск
кировск
южно-сахалинск
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отдых, байкальск, кировск, южно-сахалинск, новый год, роза хутор, новости - туризм, эльбрус, туристы, туризм, сноуборд
Назван любимый месяц в году у горнолыжников и сноубордистов
Опрос: больше всего россияне предпочитают кататься на лыжах и сноубордах в январе
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали, когда россияне предпочитают ездить на горнолыжные каникулы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Согласно результатам опроса, большинство любителей склонов чаще всего отправляются покорять вершины в январе, преимущественно в новогодние праздники. Таких 44 процента.
Почти каждый третий респондент открывает сезон уже после ажиотажа на курортах — в феврале. Остальные предпочитают отдыхать весной — в марте, апреле и мае.
"Туристы едут кататься на лыжах или сноуборде в Кировск, Южно-Сахалинск, Абзаково, Шерегеш, Байкальск и на Эльбрус. В этих направлениях горнолыжный сезон закрывается в конце мая. В зависимости от погоды покататься на Розе Хутор также можно до 14 мая", — уточняют в пресс-службе.