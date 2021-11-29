https://ria.ru/20211129/gory-1761225453.html

Назван любимый месяц в году у горнолыжников и сноубордистов

Назван любимый месяц в году у горнолыжников и сноубордистов - РИА Новости, 29.11.2021

Назван любимый месяц в году у горнолыжников и сноубордистов

Эксперты узнали, когда россияне предпочитают ездить на горнолыжные каникулы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:05

2021-11-29T20:05

2021-11-29T20:05

туризм

отдых

байкальск

кировск

южно-сахалинск

новый год

роза хутор

новости - туризм

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали, когда россияне предпочитают ездить на горнолыжные каникулы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Согласно результатам опроса, большинство любителей склонов чаще всего отправляются покорять вершины в январе, преимущественно в новогодние праздники. Таких 44 процента.Почти каждый третий респондент открывает сезон уже после ажиотажа на курортах — в феврале. Остальные предпочитают отдыхать весной — в марте, апреле и мае."Туристы едут кататься на лыжах или сноуборде в Кировск, Южно-Сахалинск, Абзаково, Шерегеш, Байкальск и на Эльбрус. В этих направлениях горнолыжный сезон закрывается в конце мая. В зависимости от погоды покататься на Розе Хутор также можно до 14 мая", — уточняют в пресс-службе.

https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761206760.html

байкальск

кировск

южно-сахалинск

эльбрус

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2021

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