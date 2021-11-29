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Фонд ВТБ Капитал Инвестиции стал лучшим по версии журнала Wealth&Finance
Фонд ВТБ Капитал Инвестиции стал лучшим по версии журнала Wealth&Finance - РИА Новости, 29.11.2021
Фонд ВТБ Капитал Инвестиции стал лучшим по версии журнала Wealth&Finance
Фонд ВТБ Капитал Инвестиции для международных инвесторов VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил награду 2021 Fund Awards от международного журнала... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:20
2021-11-29T17:20
2021-11-29T17:20
втб
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Фонд ВТБ Капитал Инвестиции для международных инвесторов VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил награду 2021 Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance за самый лучший фонд, инвестирующий в акции российских компаний, сообщает пресс-служба банка.VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund - это фонд с активным управлением, инвестирующий в широкий рынок российских акций. Портфель формируется из 20 до 40 акций с диверсификацией по секторам. За инвестиционную стратегию VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund отвечает команда профессиональных портфельных управляющих ВТБ Капитал Инвестиции, под управлением которых находятся активы общим объемом свыше 19,4 миллиарда долларов.Это очередное признание успеха управляющих ВТБ Капитал Инвестиции: фонд является многолетним лидером по доходности, опережая как бенчмарк, так и конкурентов.Как отмечают в банке, в 2021 году VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил также премию Refinitiv Lipper 2021. Он стал лучшим в Швейцарии фондом, инвестирующим в российские акции, по итогам трех и пяти лет. VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund, согласно оценке Refinitiv Lipper, показал самую высокую и стабильную доходность с поправкой на риск по сравнению с аналогами по итогам трех и пяти лет.Паи VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund номинированы в долларах США, купить их можно, подав заявку через ВТБ Капитал Брокер.Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance ориентирована на широкий спектр финансовых услуг от банковских до страховых, а также включает услуги семейных офисов, и присуждается лучшим из лучших. Премия Fund Awards отмечает тех, кто непрерывно совершенствует свои фонды, используя опыт и знания, чтобы обслуживать своих клиентов наилучшим образом.
https://ria.ru/20211125/rabotodatel-1760752436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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втб, россия
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости
. Фонд ВТБ
Капитал Инвестиции для международных инвесторов VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил награду 2021 Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance за самый лучший фонд, инвестирующий в акции российских компаний, сообщает пресс-служба банка.
VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund - это фонд с активным управлением, инвестирующий в широкий рынок российских акций. Портфель формируется из 20 до 40 акций с диверсификацией по секторам. За инвестиционную стратегию VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund отвечает команда профессиональных портфельных управляющих ВТБ Капитал Инвестиции, под управлением которых находятся активы общим объемом свыше 19,4 миллиарда долларов.
Это очередное признание успеха управляющих ВТБ Капитал Инвестиции: фонд является многолетним лидером по доходности, опережая как бенчмарк, так и конкурентов.
Как отмечают в банке, в 2021 году VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил также премию Refinitiv Lipper 2021. Он стал лучшим в Швейцарии фондом, инвестирующим в российские акции, по итогам трех и пяти лет. VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund, согласно оценке Refinitiv Lipper, показал самую высокую и стабильную доходность с поправкой на риск по сравнению с аналогами по итогам трех и пяти лет.
Паи VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund номинированы в долларах США, купить их можно, подав заявку через ВТБ Капитал Брокер.
Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance ориентирована на широкий спектр финансовых услуг от банковских до страховых, а также включает услуги семейных офисов, и присуждается лучшим из лучших. Премия Fund Awards отмечает тех, кто непрерывно совершенствует свои фонды, используя опыт и знания, чтобы обслуживать своих клиентов наилучшим образом.
"Получение Fund Awards является подтверждением профессионализма нашей команды и высокого качества ее экспертизы, что позволяет нам создавать для наших клиентов в России и за ее пределами надежные и при этом приносящие высокий доход инвестиционные продукты. Уверен, что наши фонды и дальше будут радовать пайщиков отличными результатами, а нас – наградами", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.