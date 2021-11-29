https://ria.ru/20211129/fond-1761312433.html

Фонд ВТБ Капитал Инвестиции стал лучшим по версии журнала Wealth&Finance

Фонд ВТБ Капитал Инвестиции стал лучшим по версии журнала Wealth&Finance - РИА Новости, 29.11.2021

Фонд ВТБ Капитал Инвестиции стал лучшим по версии журнала Wealth&Finance

Фонд ВТБ Капитал Инвестиции для международных инвесторов VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил награду 2021 Fund Awards от международного журнала... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:20

2021-11-29T17:20

2021-11-29T17:20

втб

россия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Фонд ВТБ Капитал Инвестиции для международных инвесторов VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил награду 2021 Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance за самый лучший фонд, инвестирующий в акции российских компаний, сообщает пресс-служба банка.VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund - это фонд с активным управлением, инвестирующий в широкий рынок российских акций. Портфель формируется из 20 до 40 акций с диверсификацией по секторам. За инвестиционную стратегию VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund отвечает команда профессиональных портфельных управляющих ВТБ Капитал Инвестиции, под управлением которых находятся активы общим объемом свыше 19,4 миллиарда долларов.Это очередное признание успеха управляющих ВТБ Капитал Инвестиции: фонд является многолетним лидером по доходности, опережая как бенчмарк, так и конкурентов.Как отмечают в банке, в 2021 году VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил также премию Refinitiv Lipper 2021. Он стал лучшим в Швейцарии фондом, инвестирующим в российские акции, по итогам трех и пяти лет. VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund, согласно оценке Refinitiv Lipper, показал самую высокую и стабильную доходность с поправкой на риск по сравнению с аналогами по итогам трех и пяти лет.Паи VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund номинированы в долларах США, купить их можно, подав заявку через ВТБ Капитал Брокер.Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance ориентирована на широкий спектр финансовых услуг от банковских до страховых, а также включает услуги семейных офисов, и присуждается лучшим из лучших. Премия Fund Awards отмечает тех, кто непрерывно совершенствует свои фонды, используя опыт и знания, чтобы обслуживать своих клиентов наилучшим образом.

https://ria.ru/20211125/rabotodatel-1760752436.html

https://ria.ru/20211124/ekvayring-1760510807.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, россия